Gary Gulman quer dar grandes gargalhadas em "Nascido na Terceira Base

O comediante aborda o facto de ter crescido pobre, a desigualdade de rendimentos, as Pop-Tarts, os dentistas duvidosos e os clientes mal-educados da Chipotle, entre outros temas. Uma piada magistral perto do final do especial de uma hora junta basquetebol e magia tão bem que o deixará boquiaberto com as capacidades de Gulman para contar piadas.

"Acho que é sem dúvida o meu especial mais engraçado", disse Gulman à CNN. "Acho que 'The Great Depresh' é provavelmente o mais significativo e ainda recebo e-mails e comentários todos os dias sobre ele, que já tem quatro anos, por isso foi muito especial. Mas este é sem dúvida o meu mais engraçado".

Gulman fez o especial de comédia "The Great Depresh" em 2019. Ele cobre a batalha incapacitante contra a depressão que ele sofreu antes que a combinação certa de médicos e medicamentos o ajudasse a se recuperar enquanto morava em casa com sua mãe.

No novo especial, parece feliz e está ansioso por partilhar as suas piadas, algumas das quais escreveu durante esse período. Disse que não se enquadravam exatamente nas piadas sobre receber cuidados de saúde mental, por isso guardou-as para quando estivesse num lugar melhor.

"Eu tinha muitas das piadas da rotina do Chipotle, e também tinha a rotina do hóquei, mas não se encaixava tematicamente no 'Great Depresh'. Então [com este especial] eu comecei com esses dois", disse Gulman. "Depois vi um tweet a perguntar que comediantes estavam a falar sobre a aula. E lembro-me de pensar que não me lembrava de nenhum comediante que falasse de classe. O que não quer dizer que não existam, apenas que não se tinham cruzado com os meus olhos."

Ele achou que era uma óptima oportunidade para tentar algo que poucas pessoas tinham feito, explicando como o facto de ter crescido na pobreza e na assistência pública moldou fortemente as suas opiniões sobre o tema.

"Vi isso como um desafio fixe", disse Gulman. "Passei a maior parte da minha vida a pensar e a considerar os efeitos da pobreza e da necessidade na comunidade e também em mim próprio em diferentes fases da minha vida, especialmente na minha infância."

O tema não vai ficar ultrapassado tão cedo, disse ele, porque a disparidade de rendimentos "continua a piorar cada vez mais e estamos a ser cada vez mais afectados por pessoas no poder com um património líquido ímpio".

Pistas surpreendentes

Sobre o tema do património líquido, Gulman dá um golpe no colega comediante Jerry Seinfeld - e na sua enorme riqueza. Ele sabe que algumas pessoas vão achar "controverso" o facto de mencionar o cómico no especial.

"Não queria que fosse demasiado maldoso ou algo do género, porque ele é uma figura muito querida. Só acho que as prioridades dele estão desfasadas. E também é uma óptima representação da desigualdade de rendimentos neste país e, por acaso, é ostensivamente uma pessoa do meu ramo, mas na verdade não é do mesmo ramo."

Gulman transita a sua parte sobre Seinfeld para uma piada sobre Pop-Tarts, um tema que o próprio Seinfeld tentou abordar. E sim, foi intencional. Não para provar que podia fazer piadas melhores sobre o assunto, mas para falar sobre o que a guloseima significa para as crianças que têm almoço grátis.

"Lembro-me da importância que o New York Times deu ao facto de ele ter criado aquela piada", disse Gulman. "E não era tanto que eu quisesse fazer melhor, eu só queria mostrar o outro lado disso e o que Pop-Tarts significa para as crianças necessitadas ou no almoço grátis.

Gulman termina o especial com uma anedota que compara as suas capacidades no basquetebol a um truque de magia que uma vez presenciou. É um grande final com um palavrão muito inesperado.

"É importante manter um elemento de surpresa em muitas piadas", disse Gulman, "e foi esse o caso com essa. É quase como se você quisesse que a piada fosse a última coisa que alguém poderia prever ou esperar."

"Born On Third Base" está disponível no Max a 21 de dezembro.

Fonte: edition.cnn.com