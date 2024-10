Garfield expressa forte interesse em retomar o papel de Homem-Aranha, afirmando um definitivo sim de 100%.

Como revelado em uma entrevista publicada na quarta-feira pela Esquire, o ator expressou seu desejo de reprisar o papel do herói aracnídeo se as condições estiverem corretas. Ele mencionou que só voltaria se fosse benéfico à cultura, se houvesse um conceito inovador, algo único e diferente que ele pudesse realmente se dedicar.

Substituindo Tobey Maguire como Peter Parker/Spider-Man, a estreia de Garfield ao lado de Emma Stone em "The Amazing Spider-Man" de 2012 foi altamente aclamada. No entanto, a sequência recebeu uma resposta menos entusiasta do público.

A recepção foi tão fria que a Sony, estúdio do filme, colocou em espera os planos para um terceiro filme. O papel de Garfield como Spider-Man ficou incerto, ou como ele se referiu em sua entrevista à Esquire, "pendurado no ar".

Mas Garfield conseguiu vestir novamente o uniforme do Homem-Aranha em "Spider-Man: No Way Home" de 2021, fazendo uma aparição surpresa estendida ao lado de Maguire e Tom Holland, que sucedeu Garfield no papel.

Fãs do Homem-Aranha e além demonstraram imenso apoio às aparições do duo no filme, tornando "No Way Home" o filme de maior bilheteria do ano.

Ao ter a chance de interpretar o personagem novamente no filme, Garfield afirmou: "Foi incrivelmente curativo para mim".

"Eu amo o personagem", ele acrescentou, "e isso me traz alegria. Se minha alegria contribuir para os outros, então eu também fico alegre".

É cedo demais para dizer se "The Amazing Spider-Man 3" agora é uma possibilidade, mas é uma suposição justa que muitos ficariam muito felizes se isso acontecesse.

O interesse de Garfield em reprisar como Spider-Man vem do desejo de trazer alegria e contribuir para a cultura, se o projeto apresentar um conceito inovador e único em que ele possa se destacar. O sucesso de "Spider-Man: No Way Home" certamente deixou os fãs esperançosos por uma possível terceira parte de "The Amazing Spider-Man", vendo-a como uma oportunidade para mais histórias envolventes.

Leia também: