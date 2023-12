Fotografias extraordinárias revelam o reino secreto do solo

É uma cena que a maioria de nós poderia associar a uma savana aberta num documentário sobre a natureza, mas o fotógrafo Andy Murray está a assistir ao desenrolar do drama a partir do seu jardim em Somerset, no Reino Unido. Está de joelhos, a olhar através de uma lupa (uma pequena lente de aumento) enquanto um pseudoescorpião de 6 milímetros de comprimento abate um rabo-de-mola com mais de metade do seu tamanho.

Para Murray, estes animais microscópicos do solo são tão fascinantes como os leões e as zebras que se podem ver num safari - apenas muito mais acessíveis, se soubermos onde procurar.

"Eles vivem neste mundo minúsculo; funciona como o nosso mundo, mas numa escala muito pequena", diz à CNN. "Se observarmos durante tempo suficiente, podemos ver as mesmas coisas a acontecer: podemos ver caçadores e caçados, podemos ver animais a pastar, podemos ver interacções bizarras e engraçadas".

E as hipóteses de ver alguma forma de vida no solo, ainda que através de uma lupa, são elevadas. De acordo com um estudo recente publicado na revista PNAS, mais de metade de todas as espécies vivem no solo, o que faz dele o habitat mais rico em espécies da Terra.

No entanto, apesar desta riqueza de vida, as criaturas que vivem no solo debaixo dos nossos pés são relativamente desconhecidas. Murray quer que isto mude e espera que, através da macrofotografia, consiga descobrir as peculiaridades e características destes animais extraordinários e defender a sua proteção.

"Fotografar um mundo que ainda não foi muito fotografado é uma grande emoção", diz ele. "É um sentimento de explorador, é exatamente o mesmo que leva as pessoas a subir o Evereste ou a ir ao Pólo Norte, mas em pequena escala."

Explorar o desconhecido

Murray, 56 anos, recorda que o seu interesse pelo microscópico remonta a quando era criança, mas durante anos as limitações tecnológicas impediram-no de partilhar o que via. Há mais de uma década, quando a macrofotografia se tornou possível com uma câmara digital, dedicou-se ao ofício, conciliando-o com empregos como músico, chefe de cozinha e, atualmente, como redator freelancer.

Embora não tenha formação científica, Murray diz que tem "as ferramentas e a paixão" e já acumulou mais de 10.000 horas no terreno na Europa, bem como na Austrália e na Nova Zelândia.

Durante este tempo, calcula ter descoberto 30 novas espécies, incluindo uma num lago do seu jardim. As suas fotografias foram usadas em relatórios científicos, incluindo o recente estudo PNAS, e ele também documenta as suas descobertas no seu site "The Chaos of Delight".

Mas há o perigo de alguns animais do solo se extinguirem antes mesmo de serem identificados, uma vez que o seu habitat se torna cada vez mais degradado devido à agricultura intensiva e à desflorestação. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, um terço do solo da Terra já está erodido e este valor poderá atingir uns chocantes 90% até 2050.

A perda destes organismos teria enormes efeitos em cadeia, explica Mark Anthony, ecologista do Instituto Federal Suíço de Investigação sobre Florestas, Neve e Paisagem e coautor do relatório PNAS. Estas minúsculas criaturas desempenham um papel de grande importância para o planeta, quer como decompositores, quer como fonte de alimento fundamental para os animais que se encontram no topo da cadeia alimentar.

"Essa decomposição é fundamental. Sem ela, não haveria acumulação de carbono no solo e estaríamos enterrados em materiais orgânicos", afirma.

O relatório concluiu que o solo é provavelmente o habitat de 59% das espécies da Terra, desde os micróbios aos mamíferos (embora registe uma grande margem de erro de 15%, o que aponta para a dificuldade em estimar a biodiversidade do solo). Anthony espera que a ilustração da escala da vida no solo ajude a conservá-la, comparando a investigação a um censo governamental: Anthony espera que a ilustração da escala da vida no solo ajude a conservá-la, comparando a investigação a um censo governamental: "Faz-se um censo para se ter uma noção de onde vivem as pessoas ou onde é necessário distribuir recursos para as apoiar. Este é basicamente um censo para tentar dizer: 'Ei, temos recursos que estamos a colocar na crise da biodiversidade, deveríamos realocar mais desses recursos para nos concentrarmos na conservação do solo'".

Bichos bonitos

O desafio é fazer com que as pessoas se preocupem com os bichos rastejantes do solo tanto quanto se preocupam com os elefantes, pinguins ou outros animais convencionalmente mais bonitos e visíveis.

É aqui que entra a fotografia de Murray. Capturar as cores, as protuberâncias, as texturas e os rostos destas criaturas de outro mundo pode torná-las identificáveis.

O seu coração está com os colêmbolos, o primeiro animal do solo, para além das minhocas normais e dos piolhos da madeira, que alguma vez viu. Estas criaturas minúsculas encontram-se em todo o mundo, capazes de sobreviver a temperaturas extremas, mas são frequentemente consideradas pragas e controladas com insecticidas devido aos danos que podem causar às culturas.

Ele acredita que se as pessoas pudessem vê-los de perto e testemunhar suas cores e complexidades, essa visão poderia mudar. "São estranhas, esponjosas e interessantes, e têm rostos", diz ele. "É muito difícil olhar para eles e não os achar giros".

Ao observar as criaturas a interagir no seu habitat natural, Murray está também a ajudar a alimentar a ciência. "Ele capta momentos da vida no solo a fazer coisas interessantes e fixes", diz Anthony, como pôr ovos num local onde nunca esperaríamos. "Dá-nos uma apreciação do que estão a fazer quando estão em casa."

Apesar do material aparentemente ilimitado, Murray acredita que talvez seja um dos doze fotógrafos profissionais no mundo que se concentra em animais do solo. Há muito mais para descobrir, e estes animais extraordinários, semelhantes a extraterrestres, estão à porta de todos nós.

"Qualquer pessoa com uma lupa pode ir a um jardim ou a um parque e ver as coisas que eu vejo", diz Murray. "Está tudo lá - é simplesmente outro mundo."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com