Florence Pugh confirma separação com Zach Braff

"Temos tentado fazer esta separação sem que o mundo saiba, porque tem sido uma relação sobre a qual toda a gente tem uma opinião", disse Pugh à Harper's Bazaar para a sua edição de setembro de 2022. "Sentimos que algo assim nos traria o benefício de não ter milhões de pessoas nos dizendo como estão felizes por não estarmos juntos. E foi o que fizemos. Fico automaticamente com um nó na garganta quando falo sobre isso".

No ano passado, antes de terminarem o namoro, Pugh falou ao Sunday Times sobre as críticas das pessoas ao facto de ela ser 21 anos mais nova do que Braff.

"Acho que incomoda as pessoas o facto de não ser quem elas esperavam", disse ela na altura. "Mas é a minha vida e não estou a fazer nada para agradar às pessoas ou para que seja uma manchete ou uma história melhor. Eu também quero ser uma pessoa!"

Ela disse à Harper's Bazaar que não é fã da intrusão que pode vir junto com o fato de ser uma celebridade.

"Sempre que sinto que essa linha foi ultrapassada na minha vida, quer se trate de paparazzi a fotografar momentos privados ou momentos que nem sequer são reais, ou de canais de mexericos que incentivam o público a partilhar momentos privados de pessoas famosas a andar na rua, acho que é incrivelmente errado", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com