Finais de séries de TV: De 'Succession' para baixo, as melhores e piores despedidas de 2023

Em mais um desvio do passado que deve uma forte dívida a "Lost", também se tornou comum que os programas decidam terminar com bastante antecedência e se preparem para isso, um fator que distingue os programas mencionados daqueles que terminaram sem o benefício de elaborar um final claro.

O debate sobre os finais tornou-se o seu próprio desporto para espectadores, desde os fervorosos defensores e críticos de "Os Sopranos" até às pessoas que se sentiram compreensivelmente desiludidas com "Seinfeld" (será que Larry David conseguirá fazer melhor em "Curb Your Enthusiasm" no próximo ano? Veremos) e o final surreal de "St.

Embora seja difícil produzir um grande final para uma série medíocre, é mais do que possível estragar um grande final.

Então, quais as séries que acertaram na aterragem e quais as que não acertaram? Um olhar sobre alguns dos programas que terminaram em 2023, por ordem decrescente de satisfação. Alguns spoilers à frente (especialmente em links para as análises completas), e uma nota de rodapé: esta lista exclui "Tom Clancy's Jack Ryan" da Amazon e os dramas policiais do FX "Mayans M.C." e "Snowfall", que foram concluídos após quatro, cinco e seis anos. Embora tenha assistido aos três durante algum tempo, não continuei a ver com atenção suficiente para avaliar de forma justa a forma como as coisas se concluíram.

'Succession'(4 temporadas, HBO): O melhor programa do ano, sem surpresa, produziu o resultado mais impressionante, começando com a decisão corajosa de matar Logan Roy (Brian Cox) no início da temporada, antes de deixar a verdadeira batalha da sucessão acontecer. Um candidato ao Hall of Fame do final da série, apenas pela leitura de Jeremy Strong da frase "I am the eldest boy!".

'Billions'(7 temporadas, Showtime): Depois de sete temporadas e da difícil tarefa de substituir a estrela Damian Lewis, a série atraiu-o de volta para um confronto final com o bilionário Michael Prince (Corey Stoll) num esforço coordenado para frustrar as suas ambições presidenciais, parte de uma temporada sinuosa que correspondeu ao melhor que esta série no nexo de poder, dinheiro e política ofereceu no seu apogeu.

Barry"(4 temporadas, HBO): Uma última temporada irregular prejudicou esta comédia até então terrivelmente negra dos co-criadores Bill Hader e Alec Berg, que se dirigia para um fim sangrento e aparentemente inevitável para o assassino que só queria ser ator. Um bom exemplo de um programa que cruzou a linha de chegada nos seus próprios termos, mas não a um nível que se poderia esperar.

'Ted Lasso'(3 temporadas, Apple TV+): Os produtores evitaram notavelmente faturar isso como um "final", mas o último vôo de episódios agradavelmente e apropriadamente encerrou a história do treinador de futebol Ted Lasso (Jason Sudeikis) e suas aventuras no Reino Unido, enquanto deixava intrigantes fios de vida para brincar com o futuro.

'Reservation Dogs'(3 temporadas, FX/Hulu): A série agridoce sobre jovens nativo-americanos na zona rural de Oklahoma terminou com uma nota discreta que se enquadrou muito bem no tom geral do programa, mas de uma forma tão discreta que não deixou uma impressão duradoura.

The Crown"(6 temporadas, Netflix): Enquanto o final apropriadamente trouxe a história para casa para a Rainha Elizabeth, os toques mais sentimentais do episódio - apresentando todos os três personagens que a interpretaram ao longo das seis temporadas e deixando-os interagir - parecia muito precioso e fantasioso, da mesma forma que as interações fantasmagóricas de Diana fizeram no início da temporada. Um final menos do que real para uma série que, de outra forma, seria excelente.

'The Marvelous Mrs. Maisel'(5 temporadas, Amazon Prime Video): A criadora da série, Amy Sherman-Palladino, usou os flash-forwards ao longo da temporada para chegar ao final, que ofereceu não apenas um final triunfante para a homónima do programa (Rachel Brosnahan), mas também a queda sóbria do seu mentor na vida real, Lenny Bruce (Luke Kirby). No entanto, em última análise, a história resumiu-se à relação central entre Midge e a sua manager Susie (Alex Borstein), um floreado doce, ainda que algo sacarino, para mais um daqueles programas que atingiu o seu auge cedo e que, depois disso, não se sentiu como uma vedeta.

'The Flash'(9 temporadas, CW): Para além de marcar o fim desta série de super-heróis, o final de "The Flash" coincidiu com o fim da CW e do seu "ArrowVerse", tal como o conhecíamos, à medida que o perfil da rede mudava sob nova direção. Inicialmente uma série muito boa, "The Flash" foi vítima de demasiadas rugas com diferentes Terras e realidades alternativas e personagens que se deslocam entre elas ao longo da sua duração, embora os produtores tenham inventado o que pelo menos parecia uma conclusão.

'Star Trek: Picard'(3 temporadas, Paramount+): Toda a terceira temporada desta série da Paramount pareceu um longo exercício de fan service, reunindo a equipa de "Star Trek: The Next Generation" para uma despedida (muito) sentimental. Dito isso, a subtrama envolvendo Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e seu filho até então desconhecido (Ed Speleers) parecia cansada e, em termos de terminar as coisas, certamente parecia hora, como o próprio homem poderia dizer, de fazê-lo.

The Blacklist" (10 temporadas, NBC): Alimentada por um mistério que reforçou o seu aspeto processual nos primeiros tempos, "The Blacklist" representou um caso clássico de um programa que se prolongou demasiado e que deveria ter terminado em 2021, quando Megan Boone (também conhecida como Elizabeth Keen) saiu da série. James Spader ainda tornava o programa moderadamente assistível, mas o destino prolongado de seu Raymond "Red" Reddington parecia tão anticlimático quanto um clímax pode ser, em uma série que verificou seu próprio nome alguns anos tarde demais.

Fonte: edition.cnn.com