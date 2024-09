Fifty Cent está envolvido na criação de uma série da Netflix centrada em torno de Diddy.

O rapper de hip-hop 50 Cent declarou sua intenção de fazer um documentário sobre Sean "Diddy" Combs, que recentemente foi preso e ficou detido por uma semana. O filme se concentrará nas acusações de conduta sexual inapropriada contra Combs.

50 Cent anunciou seus planos para este documentário em dezembro, e após a prisão de Diddy em 16 de setembro em Nova York, a publicação da indústria "Variety" relatou que o projeto agora encontrou um lar na Netflix. O rapper anunciou a notícia em sua conta do Instagram, dizendo, "Lembram quando falei sobre essa história estranha? Vocês não acreditaram na época. Mas agora, aposto que acreditam!" A referência de 50 Cent às famosas festas "Freak Offs" de Diddy sugere que esses eventos podem fazer parte do documentário. Relatos afirmam que Diddy contratava numerous prostitutas influenciadas por álcool e drogas para essas festas. A grande quantidade de óleo de bebê e lubrificante encontrada durante uma batida provavelmente era destinada a essas festas. Se as mulheres não agradavam Diddy na frente da câmera, diz-se que ele se tornava fisicamente violento.

O documentário está atualmente em produção, e não está claro se manterá seu título original, "Diddy Do It?" (uma referência ao nome artístico de Combs e à pergunta "Ele Fez Isso?"). Alex Stapleton vai dirigir o filme, que explorará as acusações contra Combs, abrangendo sua suposta conduta sexual inapropriada e acusações de abuso, bem como as recentes acusações de extorsão e tráfico sexual.

Em um comunicado conjunto, 50 Cent e o diretor Stapleton expressaram: "Esta é uma história com um impacto significativo nas pessoas. É uma história complexa que vai além dos cabeçalhos ou dos trechos que você viu até agora." Eles pretendem, entre outros objetivos, "dar voz aos que não têm voz e apresentar perspectivas verdadeiras e detalhadas."

A rixa vai longe

50 Cent tem sido um dos críticos mais duros de Diddy por um longo tempo. A animosidade entre os dois remonta aos anos 2000, quando 50 Cent implicou seu colega rapper na morte de Notorious B.I.G. na música "The Bomb." Diddy sempre foi suspeito de ter ordenado o assassinato de Tupac Shakur, o que nega. 50 Cent frequentemente insinua a suposta homossexualidade de Diddy ao se referir a ele como "frutado."

Após uma onda de alegações de violência sexual contra Combs em novembro, incluindo ações legais da cantora Cassie, 50 Cent anunciou no início de dezembro que sua gravadora G-Unit produziria uma série de documentários. Na época, o rapper compartilhou um clipe no X que apresentava o colega de Diddy na indústria, Mark Curry, da Bad Boy Records, que afirmava que Combs drogava garrafas de champanhe antes que as mulheres bebessem delas. Os lucros do documentário, segundo 50 Cent, irão beneficiar vítimas de conduta sexual inapropriada.

Diddy permaneceu detido desde sua prisão em 16 de setembro. A corte recusou duas vezes a fiança devido à gravidade das acusações. Uma audiência preliminar está marcada para 9 de outubro. Ele é acusado, entre outras coisas, de tráfico sexual ilegal, crime organizado e promoção de prostituição.

As acusações contra Diddy de conduta sexual inapropriada e abuso são um foco significativo do documentário que está por vir, como destacaram 50 Cent e o diretor Alex Stapleton. Eles pretendem dar voz às vítimas e apresentar uma perspectiva aprofundada sobre a situação.

A série de alegações de conduta sexual inapropriada contra Diddy, incluindo alegações de espicaçamento de drogas, tem sido um tema recorrente nas críticas de 50 Cent contra seu rival de longa data.

Leia também: