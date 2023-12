Fazer uma dieta baixa em hidratos de carbono à base de carne? Pode ganhar peso mais tarde, segundo um estudo

Se quiser que a sua dieta pobre em hidratos de carbono o ajude a perder peso e a mantê-lo, tenha em conta a qualidade dos alimentos que ingere, de acordo com uma nova investigação que comparou cinco tipos de dietas pobres em hidratos de carbono.

As pessoas que seguiram uma dieta pobre em hidratos de carbono pouco saudável e à base de carne ganharam peso ao longo do tempo, em comparação com as que seguiram uma versão mais saudável e à base de plantas, segundo o estudo.

"Quando as pessoas consomem dietas que enfatizam os hidratos de carbono provenientes de cereais integrais, óleos vegetais não tropicais saudáveis e proteínas vegetais, têm mais hipóteses de manter afastado o excesso de peso", afirmou o autor principal do estudo, Dr. Qi Sun, professor associado de nutrição e epidemiologia na Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan, em Boston.

O estudo comparou uma dieta geral pobre em hidratos de carbono com uma dieta que utilizava principalmente proteínas e gorduras animais; uma segunda dieta que se centrava em proteínas e gorduras de origem vegetal; uma dieta saudável pobre em hidratos de carbono que se centrava na ingestão de menos hidratos de carbono refinados, mais proteínas vegetais e gorduras saudáveis, como o azeite; e, finalmente, um plano de refeições pouco saudável definido como um plano que incluía gorduras pouco saudáveis, mais proteínas animais e cereais refinados.

"Até onde sei, examinar os efeitos na perda de peso duradoura de diferentes variantes de baixo teor de carboidratos é novo ", disse o Dr. David Katz, especialista em medicina preventiva e de estilo de vida que fundou a True Health Initiative sem fins lucrativos, uma coalizão global de especialistas dedicados à medicina de estilo de vida baseada em evidências. Ele não esteve envolvido na investigação.

Todas as dietas reduziram os hidratos de carbono para cerca de 38% a 40% da ingestão diária de calorias. No entanto, as pessoas que adoptaram uma dieta pobre em hidratos de carbono, repleta de proteínas e gorduras animais, ganharam peso a longo prazo, em comparação com as pessoas que se concentraram num maior consumo de fruta, cereais integrais e vegetais sem amido e num menor consumo de lacticínios, carne vermelha e processada, bebidas açucaradas, doces e sobremesas.

As pessoas que adoptaram dietas pobres em hidratos de carbono não saudáveis como estratégia principal ganharam, em média, cerca de 2,3 kg, ou 5,1 libras, ao longo de 4 anos", disse o primeiro autor Binkai Liu, um assistente de investigação no departamento de nutrição da Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"Aqueles que adoptaram dietas saudáveis com baixo teor de hidratos de carbono como estratégia primária perderam, em média, cerca de 2,2 kg, ou 4,9 libras, para uma diferença média e líquida entre os dois de 10 libras", disse ela por e-mail.

Estudos grandes e de alta qualidade

O estudo, publicado na quarta-feira na revista JAMA Network Open, examinou dados de mais de 67.000 pessoas que participaram de três estudos longitudinais bem estabelecidos: o Nurses 'Health Study realizado entre 1986 e 2010, o Nurses' Health Study II, realizado entre 1991 e 2015, e o Health Professionals Follow-up Study, realizado entre 1986 e 2018.

"Estes são, naturalmente, estudos observacionais e não foram concebidos para estabelecer causa e efeito; em vez disso, revelam associações", disse Katz. "No entanto, quando as associações observadas são potentes, responsivas à dose, difíceis de explicar e ligadas a mecanismos plausíveis - causa e efeito podem às vezes ser inferidas."

Todos os participantes nos três estudos eram saudáveis, tinham menos de 65 anos e não apresentavam doenças crónicas pré-existentes. A perda ou ganho de peso foi registada pelo próprio em intervalos de quatro anos.

As dietas com baixo teor de carboidratos que enfatizavam "macronutrientes de alta qualidade de alimentos saudáveis à base de plantas" foram associadas a menos ganho de peso, observou o estudo, enquanto as dietas com baixo teor de carboidratos que "enfatizavam proteínas e gorduras de origem animal ou carboidratos refinados foram associadas a mais ganho de peso". As associações eram mais evidentes nas pessoas mais jovens, mais pesadas e menos activas, segundo o estudo.

O resultado final foi que, ao longo de 4 anos, a simples adoção de uma dieta "low carb" em geral NÃO foi associada a uma perda de peso duradoura entre as pessoas que tentavam perder peso, ao passo que a adoção de uma dieta low carb à base de plantas e/ou de alta qualidade foi associada a uma perda de peso sustentada", afirmou Katz por e-mail.

Embora o estudo se tenha centrado numa alimentação pobre em hidratos de carbono, a importância da qualidade dos alimentos é fundamental em qualquer dieta, afirmou Sun, que também é diretor do Laboratório de Biomarcadores Nutricionais da Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"É sempre aconselhável escolher uma dieta (que) enfatize frutas frescas e vegetais sem amido, grãos integrais, nozes, legumes, azeite e outros óleos vegetais, café, chá ou apenas água, vinho tinto modesto se beber, baixo teor de sódio e outros ingredientes saudáveis ", disse Sun.

