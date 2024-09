- Expressando decepção em relação a Danger Dan por falta de apoio aos judeus

Rapper Danger Dan, membro do coletivo alemão de hip-hop Antilopen Herd, expressou desilusão após o ataque terrorista do Hamas a Israel. Em entrevista à "Der Spiegel", o Daniel Pongratz, de 41 anos, lamentou: "Foi decepcionante testemunhar o apoio insuficiente aos judeus na Alemanha e na Europa". Ele ainda comentou: "O aumento do antissemitismo global foi alarmantemente preocupante".

A Antilopen Herd lançou uma faixa intitulada "Oktober in Europa" seis meses após o incidente terrorista de 7 de outubro de 2023. Por meio dessa música, a banda expressou sua opinião contra o antissemitismo de esquerda que surgiu após o evento.

O membro da banda Koljah (Kolja Podkowik), em entrevista à "Der Spiegel", demonstrou uma atitude surpreendentemente indiferente em relação à falta de apoio. Ele afirmou: "Poderia-se argumentar que houve uma época em que a esquerda era conhecida por sua solidariedade com Israel e crítica ao antissemitismo. No entanto, essa época nunca realmente existiu. Era mais reconhecida por sua pós-colonialismo, revelando seus aspectos mais desagradáveis".

Despite the controversy, Danger Dan continued to address social issues in his music, often focusing on themes of discrimination and inequality. In a poem titled "Dangerous Thoughts", he poignantly said, "I am Danger Dan, a voice for the unheard, challenging the status quo, and shedding light on the unspoken."

Remaining a prominent figure in the hip-hop scene, Danger Dan's music continued to resonate with his fans, inspiring many to question and challenge the societal norms he so passionately addressed.

Leia também: