Explorando a tendência perigosa das redes sociais entre os jovens, especialistas lançam luz sobre o 'cromamento'.

Este comportamento prejudicial envolve alcançar um estado de embriaguez inalando vapores de vários itens legais, como canetas permanentes, desodorantes aerossol, esmalte de unhas, tinta metálica, limpadores de teclado, limpadores de carburador, thinner, gasolina e sprays para cabelo, de acordo com o Dr. Anthony Pizon, professor de medicina de emergência e chefe da divisão de toxicologia médica na Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh.

A expressão origina-se do impacto pós-inalação de inalar tinta metálica em um pano, deixando um brilho metálico no rosto de uma pessoa, como explicou o Dr. Pizon.

O "chroming" pode ser perpetrado por inalação, tanto pelo nariz quanto pela boca, diretamente do recipiente ou de um pano ou saco plástico encharcado, como detalhado pelo Dr. Betty Choi, pediatra e autora de "Human Body Learning Lab: Faça um Tour Interno de Como sua Anatomia Funciona".

"Indivíduos têm inalado fumos por séculos", afirmou Choi por e-mail. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde de 2020, o abuso de inalantes atingiu seu pico nas décadas de 1990 e tem diminuído desde então. No entanto, as taxas de experimentação entre adolescentes têm aumentado recentemente.

O número de americanos adolescentes de 12 a 17 anos que utilizam inalantes diminuiu de 684.000 em 2015 para 554.000 em 2022, de acordo com a Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental dos EUA. No entanto, nos últimos anos, os jovens têm abusado mais de inalantes do que qualquer outro grupo etário acima de 12 anos, e os números têm aumentado novamente, alcançando pelo menos 564.000 em 2023, de acordo com a SAMHSA.

"Esses jovens frequentemente têm um componente psiquiátrico subjacente, buscando relaxar ou automedicar-se", afirmou Pizon. As taxas de ansiedade, depressão e outros transtornos de humor têm aumentado recentemente entre os jovens.

A disponibilidade generalizada e a promoção de conteúdo relacionado a inalantes em várias plataformas de mídia social também são fatores, sugerem os especialistas.

Alguns usuários do TikTok tinham compartilhado vídeos rotulados como "WhipTok", por exemplo, que se referem à prática geral de inalar substâncias, incluindo óxido nitroso, afirmou Choi. O TikTok agora tenta restringir os usuários de visualizar tal conteúdo, direcionando-os para linhas diretas e recursos sobre os efeitos do abuso de substâncias.

"a maioria desses produtos é facilmente obtida em casa e barata para comprar em lojas", explicou Choi. O "chroming" pode se tornar viciado com o uso repetido.

Aqui estão alguns detalhes sobre os perigos do "chroming", sinais de dependência e como discutir a prática com jovens.

O impacto do "chroming" na saúde

Alguns adolescentes acreditam que, em comparação com outras drogas, a "huffing" ou o "chroming" não é uma preocupação significativa, pois os produtos mal utilizados são legalmente disponíveis para seus propósitos intendedos e são comumente usados em atividades diárias, afirmou Choi. Muitos legislativos estaduais tentaram restringir as vendas a menores.

No entanto, há tanto efeitos a curto quanto a longo prazo associados ao mau uso desses produtos, e os indivíduos que se envolvem nesse comportamento podem estar em risco de buscar substâncias mais potentes, como notou Pizon.

Efeitos a curto prazo podem ocorrer instantaneamente e durar algumas horas, exibindo sintomas semelhantes à embriaguez alcoólica, incluindo uma combinação de euforia e tonteira, desajeitamento, fala arrastada ou desinibição. Náusea, vômito, problemas cardíacos, convulsões, fraqueza muscular, sonolência ou dificuldade em respirar também são possíveis, afirmou Pizon.

Os efeitos a longo prazo do "chroming" repetido podem incluir dificuldades acadêmicas, danos aos rins ou fígado, desequilíbrios eletrolíticos, neuropatia, adição, danos ao cérebro ou coração, problemas de memória e concentração, úlceras, sangramentos nasais, transtornos mentais e mudanças de humor, como apatia, paranoia ou irritabilidade, afirmaram os especialistas.

O "chroming" pode ser fatal, e a dose necessária para produzir consequências fatais pode ser imprevisível, dependendo tanto do produto usado quanto da saúde pessoal, mas às vezes, uma única sessão pode resultar em morte, observou Choi.

Os níveis de risco também podem depender dos substâncias usadas e dos métodos empregados, como quando o saco causa asfixia, apontou Choi.

O número exato de jovens que morrem todos os anos como resultado do uso de inalantes não é definitivamente conhecido. No entanto, em março de 2022, uma mãe relatou a morte de seu filho de 11 anos no Reino Unido devido a uma suposta parada cardíaca após ele inalar químicos tóxicos durante uma festa do pijama com um amigo. Esse triste episódio seguiu os relatórios da morte de uma menina de 13 anos na Austrália em 2023 e de dois meninos de 16 anos em 2019. Também houve relatórios de hospitalizações e danos cerebrais.

"Quando se trata de 'chrome', é melhor abordá-lo como se lidasse com qualquer outro risco - uma conversa contínua ao longo do tempo", explicou Choi. Interagir com seu jovem pode envolver comentários como "Vamos colocar uma tampa nesses marcadores, já que os cheiros intensos podem lhe dar dor de cabeça" ou "Esses artistas usam máscaras N95 porque inalar spray

Se eles se sentirem seguros e apoiados, são mais propensos a comunicar seus pensamentos com você, acrescentou Choi.

Você também pode considerar limitar o uso deles nas redes sociais ou usar aplicativos que ajudem a monitorar suas atividades online, como sugerido por Pizon.

Estar envolvido na vida do seu filho e perguntar se as consequências do chrome estão alinhadas com seus objetivos a curto ou longo prazo pode ser benéfico para abrir seus olhos aos riscos.

Se o chrome se tornar um problema persistente para seu filho, eles podem ter uma dependência difícil de superar, apesar de seus esforços, como mencionado por Pizon. Procure o provedor de cuidados primários deles para recursos profissionais em sua área.

Sintomas comuns de overdose de chrome incluem confusão, dormência, sonolência, alucinações, desmaios e convulsões. Se esses sinais ocorrerem, procure ajuda imediatamente e entre em contato com o 911 ou um centro local de controle de intoxicações.

A prática de chroming pode prejudicar negativamente a saúde de uma pessoa, levando a sintomas a curto prazo semelhantes à intoxicação alcoólica e problemas a longo prazo, como dificuldades acadêmicas, danos aos rins ou fígado e problemas de saúde mental. (impacto do chroming na saúde)

Incentivar discussões regulares sobre os riscos do chroming e seu impacto na saúde pode ajudar jovens a entender as possíveis consequências e tomar decisões informadas. (lidando com o chrome como se lida com qualquer outro risco)

