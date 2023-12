Exploradores encontram o naufrágio mais profundo do mundo a quatro milhas de profundidade no Pacífico

Há um novo naufrágio mais profundo do mundo a ser identificado e inspeccionado - e é o USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts (DE-413), conhecido como Sammy B.

Victor Vescovo, um explorador que já realizou expedições aos pontos mais profundos do mundo, localizou o naufrágio em 22 de junho.

Ele se encontra a uma profundidade de 6.895 metros (22.621 pés), no Mar das Filipinas. Em comparação, o pico do Monte Kilimanjaro tem 5.896 metros, enquanto o assentamento permanente mais alto do mundo, La Rinconada, nos Andes peruanos, tem 5.100 metros.

Anteriormente, o naufrágio mais profundo alguma vez identificado e inspeccionado era o USS Johnston, encontrado no ano passado por Vescovo. Esse navio está a 6.469 metros.

Vescovo, o piloto, e o especialista em sonar Jeremie Morizet, mergulharam para localizar os destroços de ponta a ponta. O navio partiu-se em dois pedaços, que se encontram a cerca de 10 metros um do outro.

O Sammy B. afundou-se na Batalha de Samar, em 25 de outubro de 1944, na qual a Marinha dos EUA derrotou a maior frota japonesa, a leste da ilha de Samar, nas Filipinas. Lutou contra três navios de guerra japoneses, incluindo o Yamato, que se diz ser o maior alguma vez construído. O navio americano transportava 224 tripulantes, 89 dos quais foram mortos. O capitão Robert W. Copeland foi um dos sobreviventes.

O navio "lutou ferozmente, apesar de ter sido completamente ultrapassado pelos navios de guerra e cruzadores pesados japoneses que enfrentou", disse Vescovo à CNN.

"O heroísmo do seu capitão e da sua tripulação é lendário na Marinha, e foi uma grande honra encontrar o seu local de descanso final. Acho que isso ajuda a encerrar a história do navio, para as famílias dos que se perderam e para os que serviram nele. Penso que o facto de um navio desaparecer nas profundezas, para nunca mais ser visto, pode deixar as pessoas ligadas ao navio com uma sensação de vazio.

"Encontrar os destroços pode ajudar a encerrar o assunto e também trazer pormenores sobre a batalha que talvez não conhecêssemos antes. Como dizemos, 'o aço não mente'".

Vescovo, o fundador da empresa de exploração Caladan Oceanic, e uma equipa da EYOS Expeditions fizeram seis mergulhos ao longo de oito dias à procura do navio, bem como de outro navio dos EUA, o Gambier Bay. Os registos anteriores que apontavam para a localização dos navios eram imprecisos, mas a equipa foi ajudada por um sistema solar sidescan feito à medida, bem como por uma pesquisa exaustiva.

Inicialmente, localizaram destroços do Sammy B. - um lançador de torpedos de três tubos, que era o único dos navios afundados a possuir. No último dia, localizaram os destroços.

Vescovo considerou uma "honra" encontrar o navio, afirmando numa declaração que a sua localização tinha dado à equipa a oportunidade de "recontar a sua história de heroísmo e dever".

"Em tempos difíceis, é importante refletir sobre aqueles que se sacrificaram tanto, de forma tão voluntária, em tempos ainda mais difíceis, para garantir as nossas liberdades e o nosso modo de vida", afirmou.

"Fico sempre admirado com a extraordinária coragem daqueles que lutaram nesta batalha contra probabilidades verdadeiramente esmagadoras - e venceram."

E disse à CNN que nem sequer tinham a certeza de que a viagem seria bem sucedida.

"O Sammy B é um navio pequeno no que diz respeito a navios militares, e não tínhamos a certeza de o conseguir encontrar no vasto e extremamente profundo oceano onde se afundou. Mas, com perseverança, uma excelente análise histórica e muita tecnologia de oceano profundo e trabalho árduo, conseguimos encontrá-lo e proporcionar uma óptima oportunidade para contar a sua incrível história", afirmou.

"É incrivelmente emocionante encontrar um navio naufragado no fundo do oceano profundo, tendo em conta todas as dificuldades que existem na tentativa de os encontrar. É um privilégio imenso ser a primeira pessoa a vê-los depois de se terem afundado em combate há quase 80 anos."

Kelvin Murray, líder da expedição e diretor de operações de expedição e projectos submarinos da EYOS, afirmou: "Como sempre, houve um esforço incrível e dedicado de toda a equipa - a tripulação do navio, a equipa de submarinos, historiadores e outros especialistas. Utilizando uma combinação de trabalho de detetive e tecnologia inovadora, todos se uniram para revelar o local de descanso final deste navio tenaz.

"Tem sido uma expedição desafiante, emocionante e comovente, que reconhece os navios e os marinheiros de todas as nações que lutaram tão arduamente durante esta batalha. Estamos todos orgulhosos do que foi alcançado e humildes com o que testemunhámos".

A equipa também desceu a mais de 7000 metros para procurar um outro navio - um porta-aviões, chamado Gambier Bay - mas não o conseguiu encontrar. Não procuraram o outro destroyer, USS Hoel, por falta de dados.

Mas o Sammy B. poderá não ser o naufrágio mais profundo durante muito tempo. O grupo pensa que o seu novo sonar de varrimento lateral Deep Ocean Search é o sonar de varrimento lateral mais profundo alguma vez operado num submersível - normalmente, vão até aos 6000 metros, mas este foi testado até aos 11000 metros, ou seja, à profundidade total do oceano. A equipa da Caladan Oceanic planeia levá-lo até ao fundo no próximo mês.

