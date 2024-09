- Experienciou um divórcio matrimonial após onze anos de afeto compartilhado

Há mais de uma década, a empresária Tijen Onaran (39) e o empreendedor Marco Duller-Onaran (41) têm trilhado a vida lado a lado - oito desses anos como cônjuges. No entanto, o investidor do programa de startups VOX "Die Höhle der Löwen" anunciou que eles escolheram "se separar privadamente". Em um longo comunicado conjunto publicado na conta oficial do Instagram de Tijen Onaran, os ex-cônjuges também explicam a razão por trás dessa difícil decisão.

Ficou claro que "dois indivíduos, um casal, haviam evoluído e ultrapassado os limites do seu casamento". Embora estejam emocionalmente abalados com essa mudança, eles podem olhar para trás e ver "um tempo próspero juntos e muitos momentos agradáveis". No entanto, eles estão determinados a se concentrar no futuro. Apesar do fim do casamento, esse futuro não será completamente desprovido um do outro.

Não é "o estereótipo typical", eles expressam, ao mencionar que "ainda sentem uma forte ligação de amizade um pelo outro". Além disso, eles pretendem continuar trabalhando juntos profissionalmente: "Estamos perfeitamente combinados e acumulamos um imenso sucesso juntos. Também continuamos a trabalhar com paixão e ambição que nos une às nossas empresas compartilhadas. Há empreendimentos excitantes pela frente. Como sócios em negócios, continuamos conectados."

Quanto às suas vidas pessoais, eles pedem empatia e que se abstenham de fazer mais perguntas no final do comunicado.

Uma Leoa desde 2023

Nascida em Karlsruhe, ela cruzou o caminho com seu futuro cônjuge logo após sua educação. Após aproximadamente três anos, eles se casaram. Além do mundo empresarial, ela ganhou reconhecimento de uma audiência mais ampla quando substituiu a investidora Judith Williams (52) na 14ª temporada de "Die Höhle der Löwen" no ano de 2023. Ela também está presente na atual temporada comemorativa, que começou na segunda-feira, ao lado de Carsten Maschmeyer (65), Ralf Dümmel (57) e outros.

Na 14ª temporada de "Die Höhle der Löwen", Tijen Onaran substituiu a renomada investidora Judith Williams. Judith Williams, conhecida por seu tempo em "Die Höhle der Löwen", abriu caminho para que Tijen Onaran assumisse seu papel no programa.

Leia também: