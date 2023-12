Exclusivo CNN: Os medicamentos mais antigos para perda de peso estão a regressar, uma vez que o Zepbound e o Wegovy continuam fora do alcance de muitos

"Tinha engordado 30 quilos em cerca de dois anos e, por isso, estava desesperada por encontrar algo" que a ajudasse a perder peso, disse a mãe de dois filhos, de 56 anos. Experimentou os WeightWatchers e a dieta cetónica, na esperança de perder peso e poder deixar de tomar os medicamentos recentemente receitados para a tensão arterial elevada e o colesterol. Mas nada parecia funcionar.

Foi assim que Nguyen deu por si numa viagem de 15 meses através de uma nova classe de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy. Conhecidos como agonistas dos receptores GLP-1, estão a ganhar popularidade mas, por vezes, podem ser impossíveis de obter devido a problemas de seguro e escassez. Tal como um número crescente de doentes, Nguyen começou a tomar um medicamento receitado há décadas para perder peso.

"As pessoas entram pela porta à procura de tratamento com um GLP-1 e depois, por qualquer razão, não o conseguem obter ou mudam de ideias", disse o médico de Nguyen, Dr. Jody Dushay do Beth Israel Deaconess Medical Center.

Os medicamentos mais antigos para perda de peso têm vários benefícios, disse Dushay. Podem ser mais baratos, mesmo que não seja necessário pagar nada; é menos provável que estejam em falta; têm efeitos secundários diferentes dos do Wegovy e de medicamentos semelhantes; e são comprimidos em vez de injecções.

À medida que as prescrições gerais de medicamentos para perda de peso aumentaram, as de medicamentos mais antigos da categoria também aumentaram - embora numa escala mais modesta do que medicamentos como o Wegovy, de acordo com dados da Epic Research fornecidos exclusivamente à CNN.

Lutando contra o seguro e a escassez

Tudo começou para Nguyen na primavera de 2022, quando um médico anterior prescreveu Wegovy. Mas embora ela se qualificasse com base em seu índice de massa corporal - cerca de 35, ela disse - o medicamento custa mais de US $ 1.000 por mês, e o seguro de Nguyen não o cobriria. Por isso, o médico receitou-lhe um medicamento semelhante, o Ozempic, que está aprovado para a diabetes de tipo 2 e utiliza o mesmo ingrediente principal, o semaglutido, em doses geralmente mais baixas. É frequentemente utilizado sem indicação para perda de peso.

Nguyen, que mora fora de Boston, disse que conseguiu encontrar um suprimento de três meses de Ozempic por US $ 900 através de um site que lhe permitiu encomendar o medicamento do Canadá. Durante esses três meses, ela disse, ela perdeu 10 libras.

"Não foi muito rápido", disse Nguyen. "Foi o suficiente para se sentir como 'oh, ótimo. Encontrei algo que funciona."

Mas depois de três meses, Nguyen disse, não era sustentável para ela continuar pagando tanto do bolso para o medicamento. Nessa altura, tinha chegado ao mercado uma nova opção: Mounjaro, um medicamento semelhante ao Ozempic, aprovado para a diabetes tipo 2. O fabricante, Eli Lilly, ofereceu um cupão para reduzir os pagamentos de alguns doentes, o que ajudou Nguyen a obter o medicamento durante cerca de um ano.

Perdeu mais 10 quilos e pensa que poderia ter perdido ainda mais, exceto que o medicamento estava a começar a escassear em doses mais elevadas, pelo que ficou presa a uma dose mais baixa durante mais tempo do que poderia ter ficado.

Mesmo assim, Nguyen disse que finalmente encontrou algo que estava a funcionar para ela, algo que acalmou o "ruído da comida" que tinha dificultado a perda de peso no passado.

"Pela primeira vez, senti-me neutra em relação a isso", disse Nguyen. E, mais do que isso, disse ela, ter novos medicamentos como estes foi gratificante na forma como sentiu que o campo da medicina estava a abordar a perda de peso.

"De repente, sentimo-nos vistos e ouvidos pela primeira vez", disse Nguyen, "quando se fala da obesidade como uma doença e não como uma espécie de estilo de vida preguiçoso".

Depois, o programa de cupões Mounjaro terminou e Nguyen voltou a ficar sem acesso aos medicamentos.

'Não sou suficientemente gordo'

O médico de Nguyen tentou então prescrever um medicamento mais antigo da mesma classe de GLP-1, chamado Saxenda. O seguro de saúde de Nguyen negou-o, recorda ela, "porque o meu IMC não estava na categoria de obesidade mórbida".

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA definem a obesidade como um IMC de 30 ou mais, e o Saxenda - bem como outros medicamentos GLP-1 - está aprovado para pessoas com um IMC de pelo menos 30, ou com um IMC de 27 e pelo menos uma doença relacionada com o peso, como a hipertensão arterial.

O CDC classifica o IMC de 35 a 40 como "obesidade de classe 2" e 40 ou mais como "classe 3", ou o que alguns chamam de obesidade grave ou, anteriormente, "mórbida".

"Por isso, pensei: 'Bem, se quer que eu me torne obeso mórbido, acho que vou voltar e falar consigo daqui a um ano, porque provavelmente já lá estaremos'", disse Nguyen. "Não sou suficientemente gordo, ou algo do género".

Nos três meses que se seguiram à interrupção de Mounjaro, de agosto a novembro, Nguyen recuperou cerca de 80% dos 20 quilos que tinha perdido nos 15 meses anteriores.

"Foi alarmante o ritmo a que voltei a ganhar peso", disse Nguyen. "Era pelo menos um quilo por semana."

Foi nessa altura que foi encaminhada para Dushay, um endocrinologista especializado em obesidade e diabetes de tipo 2 no Beth Israel e professor assistente de medicina na Harvard Medical School. Os dois começaram a trocar ideias sobre as opções.

Esta é uma conversa que Dushay diz ter com muitos dos seus doentes, uma vez que a popularidade de novos medicamentos como o Ozempic leva as pessoas a procurar tratamento para perda de peso onde talvez não o fizessem antes, mas depois deparam-se com barreiras à obtenção efectiva dos medicamentos.

Penso que existe um sentimento subjacente de que "devo ser capaz de fazer isto sozinho", o que não se aplica a muitas outras doenças crónicas e que, na minha opinião, é uma perceção errada por muitas razões", afirmou Dushay.

O aumento da popularidade dos novos medicamentos, disse, "penso que talvez tenha permitido que as pessoas procurassem cuidados médicos para o tratamento de uma doença da mesma forma que o fariam se tivessem diabetes ou pressão arterial elevada".

Devido à escassez crónica de Mounjaro, Ozempic e Wegovy, às recusas de seguros e a uma miríade de outras razões, Dushay e outros médicos têm procurado ferramentas que utilizavam antes de esses medicamentos estarem disponíveis: medicamentos mais antigos utilizados tanto com ou sem receita médica para a perda de peso, como a fentermina, a metformina e a bupropiona.

Para Nguyen, Dushay prescreveu bupropiona, aprovada pela primeira vez pela US Food and Drug Administration em 1985 e mais conhecida como o antidepressivo de marca Wellbutrin. Também é aprovado para a cessação do tabagismo e, em 2014, foi aprovado pelo FDA para perda de peso em combinação com outro medicamento, a naltrexona, como Contrave.

"Você pode experimentá-lo para pessoas em que o lanche da tarde ou da noite é um grande problema ou que têm muito desejo por doces", disse Dushay. "Semelhante à maneira como ajuda a trabalhar para a cessação do tabagismo, através dos desejos - acho que esse é o principal mecanismo pelo qual ele pode ajudar.

Nguyen disse em novembro que, depois de uma semana a tomar bupropiona, sentiu que poderia finalmente ter parado o aumento contínuo de peso que vinha experimentando desde que perdeu o acesso a Mounjaro.

Aumentam as prescrições de medicamentos para perda de peso para idosos

As taxas de prescrições para perda de peso entre adultos caracterizados como acima do peso mais do que dobraram desde 2017, de acordo com dados da Epic Research com base na análise de milhões de registros eletrônicos de saúde. Apenas de 2022 a 2023, mostram os dados, as taxas saltaram 25%.

Os maiores aumentos são para semaglutide e tirzepatide, os nomes genéricos para Ozempic e Wegovy (semaglutide) e Mounjaro e Zepbound (tirzepatide). Mas também se registaram aumentos significativos nas taxas de prescrição de medicamentos mais antigos.

A taxa de prescrição de bupropiona aumentou 29% entre 2017 e 2023, de acordo com os dados da Epic, enquanto a taxa de fentermina, aprovada pelo FDA em 1959, aumentou 34%. A análise analisou os adultos caracterizados como tendo excesso de peso que tiveram prescrições de quaisquer medicamentos num determinado ano e as taxas que foram prescritas para um medicamento para perda de peso.

Os números são maiores para os medicamentos mais recentes: A taxa de prescrição do semaglutide quase duplicou só no ano passado, enquanto a do tirzepatide aumentou 141%. Semaglutide foi aprovado como Ozempic para diabetes tipo 2 em 2017 e liberado para controle de peso crônico como Wegovy em 2021. Tirzepatide, como Mounjaro para diabetes tipo 2, foi aprovado em maio de 2022 e no mês passado para perda de peso como Zepbound.

"Nem todo mundo tem cobertura de seguro para os novos medicamentos", disse o Dr. Louis Aronne, diretor do Comprehensive Weight Control Center da Weill Cornell Medicine, que usa medicamentos mais antigos, bem como os mais novos, extensivamente em sua prática. "Então eles estão fazendo o que podem para perder peso."

Os medicamentos mais antigos podem ser muito eficazes, disse ele, mas como acontece com qualquer classe de medicação, é uma questão de encontrar o caminho certo para cada pessoa. A fentermina, por exemplo, pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, por isso ele disse que não usaria esse medicamento para alguém com doença cardiovascular.

A fentermina fazia parte da famosa combinação fen-phen que levou a graves problemas nas válvulas cardíacas de alguns pacientes; o outro medicamento da combinação, a fenfluramina, foi retirado do mercado em 1997. A FDA não solicitou a retirada da fentermina.

O medicamento também foi aprovado como parte de uma combinação com outro medicamento, o topiramato, como o medicamento para perda de peso Qsymia em 2012.

Os ensaios clínicos de Qsymia e Contrave não produziram tanta perda de peso quanto a classe GLP-1, e os medicamentos nunca se tornaram sucessos comerciais.

Para algumas pessoas, os medicamentos mais recentes são menos apelativos precisamente porque são novos. Henry Benson, de 62 anos, disse que tinha perdido cerca de 70 libras em quatro anos através de um programa de estilo de vida com Dushay e esperava perder mais 20. Ele e Dushay discutiram o Wegovy e outros medicamentos semelhantes, e ele decidiu que não eram para ele.

Os potenciais efeitos secundários associados aos GLP-1 pareciam "particularmente desagradáveis", disse; podem incluir náuseas, vómitos e obstipação, sobretudo quando os doentes começam a tomar os medicamentos.

Para além disso, disse, "o medicamento é relativamente novo, por isso não sabemos realmente quais são os efeitos secundários a longo prazo. ... Olhei para tudo isso e disse: 'Sabes que mais, acho que isto não é adequado para mim'".

Ele e Dushay optaram pela metformina, um medicamento genérico aprovado em 1994 para a diabetes de tipo 2. Perdeu mais cinco quilos e o seu objetivo é deixar de tomar o medicamento depois de perder mais 15 quilos e depois manter a perda de peso sem medicação. Ele observou que já conseguiu parar com outros medicamentos, como as estatinas, porque seus níveis de colesterol caíram com as mudanças que ele fez nos tipos de alimentos que estava comendo.

E embora os médicos estejam satisfeitos por terem novas ferramentas como os GLP-1, o seu uso crescente pode ter desvantagens, disse o Dr. Zhaoping Li, professor de medicina e chefe da Divisão de Nutrição Clínica da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

"As pessoas estão a perder peso, sim, mas também estão a perder muito músculo", o que pode ser particularmente preocupante para os doentes geriátricos, disse Li. "Outro grande problema é que as pessoas estão a comer tão pouco que começam a ter desnutrição e deficiências vitamínicas. Por isso, não é uma viagem gratuita para toda a gente para um lugar melhor".

Esses riscos, dizem os médicos, devem ser equilibrados com os benefícios dramáticos dos novos medicamentos; Dushay e Aronne citam resultados de ensaios realizados este ano que mostram que o Wegovy pode reduzir em 20% o risco de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais ou morte relacionada com o coração em pessoas com doenças cardiovasculares, para além da perda de peso.

Receber o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

E com o Zepbound recentemente disponibilizado pela Eli Lilly, pacientes como Nguyen esperam ter mais sorte no acesso a ele. Dushay disse que cerca de 75% dos seus pedidos de cobertura do seguro para o medicamento, cujo preço foi reduzido em relação ao Wegovy, mas que continua a custar mais de mil dólares por mês, têm sido recusados. O Wegovy, segundo Dushay, melhorou a cobertura depois de estar no mercado há mais tempo, mas está em falta, sobretudo nas doses mais baixas.

Tal como fez para o Mounjaro, a Lilly está a oferecer um cupão para reduzir os custos directos de alguns doentes. Nguyen disse que o seu seguro recusou a cobertura, mas o cartão de poupança permite-lhe pagar 550 dólares por mês. Ela planeia usá-lo quando começar a tomar doses mais baixas de Zepbound e, quando atingir uma dose mais elevada, potencialmente mudar para Wegovy, que está coberto.

Tomou a sua primeira injeção de Zepbound na semana passada.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com