Ex-trabalhadores descontentes discordam de Meghan

Harry e Meghan, o duque e a duquesa, supostamente estão vivendo uma relação complexa com seus funcionários. Enquanto alguns indivíduos os descrevem como "quentes" e "dedicados", outros contam "situações terríveis". Essas revelações chegam em um momento inconveniente para a duquesa de 43 anos.

Meghan, anteriormente atriz, continua a enfrentar desafios em sua relação com os colegas. Antigos associados do casal compartilharam suas experiências, pintando um quadro de aspectos contrastantes da mulher de 43 anos, que renunciou a seu cargo real sênior em 2020 e se mudou para os EUA com Harry.

Um ex-funcionário da casa real que trabalhou com Harry e Meghan durante seus dias no Reino Unido disse ao "Daily Beast" que os episódios negativos de Meghan foram "exagerados e altamente superestimados". O informante acrescentou: "No entanto, também houve momentos terríveis, realmente terríveis, até psicóticos. witness individuals being emotionally torn apart, both in person and over the phone, feeling worthless". No entanto, o ex-funcionário também reconheceu que Meghan não estava em seu melhor estado na época, foi "um período imensamente estressante" e "eu tend to give her the benefit of the doubt".

Outra fonte relatou ao "Daily Beast" que uma florista supostamente foi verbalmente abusada por 30 minutos ao telefone por compartilhar um detalhe menor sobre uma arranjo floral destinado a Meghan sem mencionar seu nome.

Um indivíduo que afirmou ter trabalhado com a mulher de 43 anos antes de 2018 disse ao "Daily Beast": "Eu sempre a considerei uma clássica narcisista. E para sua equipe elogiá-la em uma revista apenas confirma isso para mim. Ela é charmosa quando tudo corre do jeito dela, mas vira um monstro quando as circunstâncias mudam".

A Perspectiva Oposta

Não todos os ex-funcionários de Harry e Meghan compartilham sentimentos negativos. A ex-funcionária Catherine St-Laurent disse ao "Us Weekly" que mantém contato próximo com Harry e Meghan após deixar seu emprego. "Meu tempo com o príncipe Harry e Meghan foi altamente significativo para mim", disse ela à revista.

Josh Kettler, que deixou seu cargo com o casal após um período de três meses no verão, disse à revista que foi "bem-vindo" por Harry, Meghan e sua equipe Archewell. "Eles são comprometidos e diligentes. Foi inspirador de se observar", explicou. Outra fonte anônima destacou o ambiente de trabalho positivo com Meghan e Harry, afirmando que eles "selecionaram os melhores em todos os campos" e os apoiaram. Presentes para os funcionários também eram comuns, eles acrescentaram.

"Ditadora de Saltos Altos"

A suposta descrição positiva do estilo de liderança de Meghan na "Us Weekly" supostamente contrasta com um relatório da "The Hollywood Reporter" que afirma que uma fonte alegou que Meghan é uma "ditadora de saltos altos" que faz crescer chorar. Fontes próximas aos Sussexs descartaram essa história no "Daily Beast" como "fiction". Os Sussexs não comentaram as novas acusações, de acordo com o relatório.

Durante seu tempo na casa real, surgiram alegações de bullying contra a duquesa Meghan. Em 2021, o Palácio de Buckingham investigou alegações de que a duquesa havia "expulso" dois membros da equipe. A esposa do príncipe Harry negou essas alegações, rotulando-as de "campanha difamatória". A investigação foi concluída em 2022, mas seus resultados nunca foram divulgados publicamente.

As últimas alegações surgem em um momento desfavorável para Meghan: a mulher de 43 anos atualmente está envolvida na preparação para o lançamento de sua nova marca de estilo de vida, "American Riviera Orchard". Além disso, um novo programa de culinária e, segundo o "The Sun", um livro de receitas estão em andamento.

Os novos funcionários de Meghan podem encontrar o entretenimento proporcionado por suas experiências passadas com colegas ao mesmo tempo esclarecedor e desafiador. Apesar das avaliações misturadas sobre seu estilo de liderança, sua dedicação a seus projetos é inegável, como evidenciado por suas atuais empreitadas.

As diversas contas de trabalho com Meghan ilustram a complexidade do "entretenimento" que ela oferece, atraindo alguns enquanto provoca reações fortes em outros.

