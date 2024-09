Evidências descobertas: falhas significativas identificadas na instalação de cabeça de javali quase dois anos antes da retirada da carne de refeição, de acordo com os registos.

Registros de exames do centro Boar's Head em Jarratt, Virgínia, mencionaram insetos, mofo, "poças de sangue no chão" e um "cheiro podre na geladeira" em diversas ocasiões desde 2022.

Mais detalhes, inicialmente revelados pelo New York Times, remontam a setembro de 2022, quando "problemas sérios" com a condição física da planta foram detectados, incluindo equipamentos corroídos, tinta descascando e esfarelando, silicone solto, buracos nas paredes, restos de comida nas superfícies e condensação pingando. Os documentos afirmaram que a gerência foi informada e instruída a corrigir a situação.

O Boar’s Head não forneceu comentário à CNN na quarta-feira. Anteriormente, a empresa declarou que inspetores estão presentes em sua planta da Virgínia "diariamente", e se eles descobrirem qualquer problema, esses são resolvidos imediatamente.

As operações na planta da Virgínia foram suspensas, e a empresa declarou anteriormente que estava utilizando esse tempo para desinfetar, ajustar políticas e procedimentos e educar funcionários. Também revelou que está colaborando com especialistas em segurança alimentar para investigar as circunstâncias que levaram ao recall, que foi inicialmente anunciado em julho.

O USDA não forneceu comentário à CNN na quarta-feira. Ele declarou anteriormente que a planta Boar’s Head da Virgínia é inspecionada pelo Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Virgínia como parte do Programa de Inspeção Cooperativa Talmadge-Aiken, que permite que alguns estados forneçam serviços de inspeção federal.

"Violações foram descobertas e a empresa implementou ações corretivas de acordo com as regulamentações da FSIS", informou o USDA anteriormente à CNN. "A FSIS está trabalhando de perto com a VDACS para garantir que a empresa tenha um sistema eficaz em vigor para produzir alimentos seguros para o público."

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA informou mês passado que 57 pessoas foram hospitalizadas em 18 estados devido ao surto de listeria, e nove pessoas morreram. A agência chamou-o do maior surto de listeria desde um associado a melancia em 2011.

O número real de doenças provavelmente é maior do que o relatado, pois algumas pessoas podem ter experimentado sintomas mais leves e não foram testadas para listeria, afirmou a CDC. A agência continua a aconselhar os consumidores a inspecionar suas cozinhas para produtos recallados, que têm "EST. 12612" ou "P-12612" dentro da marca de inspeção do USDA nas etiquetas e têm datas de validade até outubro de 2024.

Após a revelação de condições insalubres na planta Boar's Head, é fundamental que a empresa dê prioridade ao aperfeiçoamento de seus padrões de saúde e segurança. Durante a investigação em andamento e o fechamento da planta, o Boar's Head deve se concentrar em abordar as causas raí

Leia também: