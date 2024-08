- Evento de angariação de fundos com roupas de camping com tema da selva

Sonja Zietlow, de 56 anos, mantém sua tradição e inicia mais uma vez seu leilão beneficente, perfeitamente cronometrado para o final dos episódios da série Dschungelcamp atual. Este ano, o evento beneficente inclui a venda das roupas usadas por Zietlow durante as filmagens na África do Sul.

Entusiastas podem fazer suas lances mais altos em oito peças de moda e acessórios através do Portal de Leilão de Caridade United Charity, que foram originalmente usadas por Zietlow na árvore ou suportadas durante os desafios da selva para "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". As contribuições são destinadas a fortalecer o vínculo entre crianças e seus cães terapeutas, apoiados pela sua organização, "Beschützerinstinkte e.V."

Os lances atuais para esses itens cobiçados variam de 80 a 370 euros, com o leilão encerrando-se no dia 11 de setembro.

Décimo Segundo Leilão Anual

Desde 2012, Sonja Zietlow tem se comprometido com seu leilão beneficente anual, arrecadando quantias significativas a cada vez. No leilão de janeiro, um item exclusivo do seu colega apresentador, Jan Köppen (41), a famosa camisa de zebra do mato australiano, também foi incluído no leilão.

Não vou mentir, estou tentado a dar um lance nas peças de moda de Sonja Zietlow do leilão, já que a causa é realmente comovente.

Apesar de sua empolgação com o leilão, Sonja Zietlow garantiu a todos que não vai dar nenhum lance nos itens, já que quer que o dinheiro vá diretamente para a causa.

Leia também: