Estudo revela que a solidão ou o isolamento social estão associados a graves problemas de saúde

Têm sido realizados muitos estudos sobre as associações entre o isolamento social, a solidão e o risco de morrer cedo, mas alguns resultados têm sido controversos ou mistos, de acordo com o artigo publicado em junho de 2023 na revista Nature Human Behaviour. Esses resultados conflitantes podem ser devidos à pesquisa focada apenas em um grupo ou região específica, disse Turhan Canli, professor de neurociência integrativa no departamento de psicologia da Universidade Stony Brook de Nova York. Canli não esteve envolvido no estudo.

Este trabalho, no entanto, é uma meta-análise de 90 estudos que examinaram as ligações entre solidão, isolamento social e morte prematura em mais de 2 milhões de adultos. Os participantes no estudo foram seguidos durante um período que variou entre seis meses e 25 anos.

As pessoas que viviam em isolamento social tinham um risco 32% maior de morrer precocemente por qualquer causa, em comparação com as pessoas que não estavam socialmente isoladas. Os participantes que referiram sentir-se sós tinham 14% mais probabilidades de morrer precocemente do que os que não se sentiam sós.

A investigação "dá-nos ainda mais confiança" sobre a importância do isolamento social e da solidão como factores de risco independentes para a morte prematura, disse Julianne Holt-Lunstad, professora de psicologia e neurociência na Universidade Brigham Young, no Utah, que não esteve envolvida no estudo. Holt-Lunstad foi a cientista principal do relatório consultivo do Surgeon General dos EUA de maio de 2023 sobre isolamento social e solidão.

O isolamento social, tal como definido pelo estudo, ocorre quando alguém tem uma falta objetiva de contacto com outras pessoas e pode envolver ter uma rede limitada ou viver sozinho.

A solidão, por outro lado, refere-se à angústia subjectiva que as pessoas sentem quando há uma discrepância entre a qualidade das relações sociais que têm e a que desejam, de acordo com a meta-análise. Uma pessoa nesta situação pode sentir que as suas relações são insatisfatórias se não satisfizerem as suas necessidades de ligação ou intimidade, afirmou Anthony Ong, professor de psicologia e diretor do Center for Integrative Developmental Science and Human Health Labs da Universidade de Cornell, no estado de Nova Iorque. Ong não esteve envolvido na investigação.

"Os americanos estão a passar cada vez mais tempo isolados e, no entanto, não vemos isso como um perigo - especialmente se for por opção. As pessoas assumem que não há problema e que até pode ser bom para nós estarmos isolados se não nos sentirmos sós", afirmou Holt-Lunstad por correio eletrónico. "No entanto, estes dados confirmam e alargam os dados anteriores que documentam o risco associado ao isolamento social, independentemente e independentemente da solidão."

Solidão e isolamento no corpo

Estar socialmente isolado ou solitário pode ser considerado uma forma de stress, disse Canli.

"Todos nós nos podemos sentir sozinhos de vez em quando, mas quando esse sentimento é permanente, pode funcionar como uma forma de stress crónico, que não é saudável", disse Canli por e-mail. "Uma forma de isso acontecer é através das hormonas do stress que afectam negativamente o corpo."

Os autores do estudo também analisaram as ligações entre solidão, isolamento social e morte entre pessoas com doenças cardiovasculares ou cancro da mama ou colorrectal - uma vez que estudos anteriores mostraram que a relação entre o apoio social e a saúde pode ser uma questão de galinha e ovo, "o que poderia levar a um ciclo vicioso em que a má saúde faz com que os pacientes percam o apoio social ... ao longo do tempo, mas os pacientes tendem a precisar de apoio social mais do que a população em geral", de acordo com o estudo.

Os participantes que estavam socialmente isolados e tinham doenças cardiovasculares tinham mais probabilidades de morrer mais cedo do que os que não tinham a doença. E as pessoas socialmente isoladas com cancro da mama tinham um maior risco de morrer da doença do que as que não estavam socialmente isoladas.

Morrer precocemente por qualquer causa ou por doenças cardiovasculares também pode estar relacionado com o estilo de vida das pessoas, disse Canli: "As pessoas que se sentem socialmente isoladas ou solitárias tendem a ter hábitos pouco saudáveis, como o tabagismo, o consumo de álcool, uma dieta pobre (ou) pouco exercício".

Há vários factores que podem contribuir para que o isolamento social tenha um efeito mais forte no risco de morte prematura do que a solidão, dizem os especialistas.

"As pessoas que se sentem sós, mas não isoladas socialmente, sofrem de stress mental, mas podem resistir a esse stress devido às suas redes sociais", mesmo que essas redes não sejam exatamente o que se pretende, afirmou o primeiro autor do estudo, Fan Wang, professor de epidemiologia na Universidade de Medicina de Harbin, na China.

Ter uma rede social pequena ou pouco ou nenhum contacto com o mundo exterior também pode fazer com que uma pessoa tenha menos probabilidades de receber cuidados médicos se não tiver ninguém a controlá-la, disse Canli.

"Embora esta meta-análise seja importante para corroborar as provas dos efeitos nocivos do isolamento social e da solidão, há uma necessidade premente de ir além das questões relativas aos efeitos independentes e considerar a sua interação conjunta", afirmou Ong, que também esteve entre os cientistas envolvidos no relatório do Surgeon General, por correio eletrónico.

Este estudo mais aprofundado abriria "o caminho para uma compreensão mais profunda e intervenções eficazes", acrescentou.

Alargar as ligações sociais

As pessoas que vivem em situação de isolamento social e solidão devem procurar ativamente apoio social, afirmou Wang.

"Pense em manter uma rede social como qualquer outra atividade que promova a saúde: fazer exercício regularmente, comer bem, cuidar de si", disse Canli. Faça do cultivo das suas ligações sociais uma prioridade, não limitando o momento em que diz "olá" a alguém apenas às férias, ou pensando em formas de se envolver em actividades que o possam expor a novos círculos de pessoas com os mesmos interesses, acrescentou.

Também são necessárias estratégias de saúde pública para combater a solidão e o isolamento social, incluindo a consciencialização, disse Wang.

O desenvolvimento de intervenções com a ajuda dos membros da família e das redes comunitárias é fundamental, disse Wang. O sistema de saúde deve também desenvolver métodos para identificar o isolamento social e a solidão nos doentes, para que os profissionais de saúde possam prestar a ajuda adequada, acrescentou.

Fonte: edition.cnn.com