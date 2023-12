Estudo associa a vacinação contra a Covid-19 a uma alteração pequena e temporária do ciclo menstrual

"Em comparação com o grupo não vacinado, os indivíduos vacinados tiveram um aumento ajustado na duração do ciclo menstrual de menos de um dia com a primeira e a segunda dose da vacina", escreveram os autores do estudo, das universidades de Oregon, Massachusetts, Londres e Edimburgo. "Os indivíduos que receberam duas doses de uma vacina contra a covid-19 num único ciclo tiveram um aumento ajustado na duração do ciclo de 3,70 dias em comparação com os não vacinados."

A coorte vacinada teve uma mudança na duração do ciclo de cerca de 0,71 dias após a primeira dose da vacina, disseram os autores.

Houve também um "aumento significativo" observado na taxa de entrevistados que tiveram um aumento de mais de oito dias na duração do ciclo, disseram os autores, encontrando 13,5% dos indivíduos vacinados e 5% dos participantes não vacinados relatando isso.

"Não encontrámos diferenças na duração da menstruação em nenhum grupo de indivíduos vacinados, em comparação com a coorte não vacinada", diz o estudo.

As alterações na duração do ciclo não se mantiveram no ciclo após a vacinação, dizem os autores - exceto no grupo que recebeu duas doses num ciclo.

As alterações parecem ser semelhantes, independentemente da vacina que a pessoa recebeu.

Os autores analisaram quase 20.000 pessoas, representando mais de 250.000 ciclos, que registraram seus dados usando o aplicativo Natural Cycles entre 1º de outubro de 2020 e 7 de novembro de 2021. Para a coorte vacinada, eles analisaram três ciclos pré-vacinais e pelo menos o primeiro ciclo de dose da vacina Covid-19. Para os não vacinados, eles incluíram quatro a seis ciclos de um período de tempo semelhante.

Os participantes provinham de vários países, mas maioritariamente da Europa, dos EUA e do Canadá. Cerca de dois terços dos 15 000 participantes vacinados tinham recebido a vacina da Pfizer/BioNTech, embora os participantes também tivessem recebido as vacinas da Johnson & Johnson, Moderna e Oxford-AstraZeneca, entre outras.

"Estes resultados fornecem informações adicionais para aconselhar as mulheres sobre o que esperar após a vacinação", afirmou a Dra. Diana Bianchi, directora do Instituto Nacional de Saúde Eunice Kennedy Shriver do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (NICHD), num comunicado de imprensa. "As alterações após a vacinação parecem ser pequenas, dentro do intervalo normal de variação e temporárias".

A investigação tem algumas limitações, dizem os autores, incluindo o facto de as pessoas que usam contraceptivos hormonais não terem participado, de os investigadores terem sido limitados no número de ciclos pós-vacinais e de não terem podido ter em conta os efeitos de potenciais infecções nos participantes.

Os resultados alinham-se com um estudo anterior publicado pelo mesmo grupo de investigadores que se centrou em mulheres nos EUA.

