Estes foram os piores destinos de 2023 para o overtourism. Eis como evitar as multidões no próximo ano

Em nenhum outro lugar este aumento é mais evidente do que nos pontos turísticos mais populares de todo o mundo, muitos dos quais registaram um número recorde de visitantes no ano passado.

Estes aumentos podem ser benéficos para as economias locais e para os resultados das empresas hoteleiras, mas também têm desvantagens notáveis: aumento do ruído, da poluição, do tráfego e da pressão sobre os recursos públicos; diminuição da qualidade de vida dos habitantes locais; e uma experiência do visitante menos positiva, só para citar algumas.

Não é de surpreender que muitos pólos turísticos em todo o mundo, incluindo vários centros europeus, tenham criado iniciativas e restrições destinadas a combater os problemas do turismo excessivo. Entre elas: taxas turísticas novas ou mais elevadas, campanhas destinadas a desencorajar os visitantes problemáticos e limites de frequência em atracções populares.

Pelo lado positivo, mais viajantes parecem estar conscientes dos riscos do overtourism - e de como podem ajudar a aliviar o problema. Num inquérito realizado em 2022 pelo site de reservas de viagens Booking.com, 64% dos inquiridos afirmaram que estariam dispostos a manter-se afastados dos locais turísticos mais concorridos para evitar aumentar o congestionamento. E 31% disseram que estariam mesmo dispostos a escolher uma alternativa ao seu destino preferido para ajudar a evitar a sobrelotação.

Neste contexto, eis alguns dos destinos mais proeminentes em todo o mundo, cujos problemas de excesso de turismo foram notícia em 2023 - juntamente com o que está a ser feito para resolver o problema e como os próprios viajantes podem atenuar (ou evitar totalmente) as multidões em 2024.

Amesterdão

Os holandeses são tradicionalmente conhecidos pela sua frontalidade e, em 2023, os responsáveis pelo turismo em Amesterdão não se coibiram de apontar a mira a um grupo demográfico em particular - jovens britânicos do sexo masculino - como "turistas incómodos" que não são bem-vindos na capital holandesa, uma cidade há muito associada ao vício.

A iniciativa, anunciada em março de 2023, visava especificamente os jovens britânicos do sexo masculino, dizendo-lhes para "se manterem afastados" se tivessem planos para "se tornarem selvagens" em Amesterdão. As pesquisas online no Reino Unido por termos como "pub crawl Amsterdam", "stag party Amsterdam" ou "cheap hotel Amsterdam" geraram um anúncio em vídeo que adverte para as consequências do consumo excessivo de álcool, de drogas ou de um comportamento demasiado desordeiro.

A campanha faz parte do plano global da cidade para reduzir o turismo de massas, atrair um tipo diferente de demografia e tornar a vida mais hospitaleira para os residentes, especialmente em De Wallen, também conhecido como o Red Light District. Em 2021, foi implementado um decreto denominado "Turismo de Amesterdão em Equilíbrio", que estabelece que, quando o número de visitantes noturnos atingir os 18 milhões, o conselho municipal é "obrigado a intervir".

Desde então, as autoridades proibiram que se fume marijuana nas ruas de De Wallen e adoptaram uma proposta que acabará por banir os navios de cruzeiro da cidade.

Independentemente do bom ou mau comportamento, todos os visitantes de Amesterdão em 2024 devem contar pagar as taxas turísticas mais elevadas da Europa.

Em setembro, a cidade anunciou que a taxa diária para os visitantes diários de navios de cruzeiro passará de 8 para 11 euros (cerca de 8,50 a 11,60 dólares), enquanto a taxa nocturna incorporada nos preços dos quartos de hotel aumentará para 12,5% da tarifa do quarto. Mas mesmo com estas iniciativas, espera-se que Amesterdão receba 23 milhões de visitantes anuais durante a noite até 2025 (sem contar com outros 24 milhões a 25 milhões de visitas diurnas).

Como evitar as multidões: janeiro, fevereiro e março estão entre os meses menos visitados de Amesterdão, mas os viajantes também devem estar preparados para enfrentar o tempo frio e chuvoso. junho traz melhor tempo mas mais multidões, embora não tantas como no final do verão, uma vez que as aulas ainda estão a decorrer em muitos países europeus.

Os viajantes que desejem conhecer a cultura holandesa, mas não as multidões de Amesterdão, podem escolher entre muitas alternativas interessantes a uma curta viagem de comboio.

Haia, Utrecht e Roterdão são opções sólidas para uma escapadela centrada na cidade, enquanto uma série de cidades pitorescas acenam com uma exploração mais descontraída e um charme distintamente holandês. A cerca de uma hora a sudoeste de Amesterdão, Delft, que é por vezes descrita como uma "mini Amesterdão" graças à sua rede de canais e à arquitetura holandesa, atrai a sua quota-parte de turistas, mas mantém-se refrescantemente livre de multidões barulhentas e desordeiras.

Atenas

Uma onda de calor abrasador na Europa não impediu que hordas de visitantes se aglomerassem na capital grega este verão.

De facto, a Acrópole, o sítio arqueológico mais visitado do país, estava tão cheia que, em setembro, as autoridades limitaram o número de visitantes ao antigo marco histórico a 20.000 por dia, através de um sistema de faixas horárias num site de reservas. A partir de abril de 2024, o novo sistema de reservas aplicar-se-á também a mais de 25 outros sítios arqueológicos e monumentos em todo o país.

As multidões também se aglomeraram nas ilhas mais populares da Grécia, incluindo Santorini e Mykonos - uma tendência que irá certamente manter-se, uma vez que a atração perene da Grécia entre os viajantes não mostra sinais de desaparecer.

Como evitar as multidões: Para evitar o pior do congestionamento em Atenas, visite-a fora dos meses de pico de julho e agosto. abril e maio são sublimes antes da chegada das multidões de verão e, depois de estas se dispersarem, setembro e outubro acenam com temperaturas mais frescas e mais espaço para desfrutar dos museus e monumentos da cidade.

A propósito: quem tiver a Acrópole na sua lista de desejos poderá querer reservar um horário durante a tarde ou ao início da noite, uma vez que a maior parte das multidões, incluindo os passageiros dos navios de cruzeiro, chega de manhã.

Finalmente, quem planear juntar uma visita à ilha a uma viagem a Atenas fora de época deve ter em atenção que os serviços de ferry são reduzidos e os restaurantes e alojamentos encerram, especialmente de janeiro a março.

Bali

Após o sucesso estrondoso do livro de memórias da escritora Elizabeth Gilbert, que se tornou filme, "Comer Rezar Amar", a popularidade de Bali disparou muito para além do público de mochileiros e banhistas que tradicionalmente atraía. Mas os viajantes em busca de espiritualidade são apenas uma parte do maremoto turístico que praticamente afogou a província indonésia na última década, desde os nómadas digitais aos turistas mal comportados e a todos (com passaporte) que se encontram no meio.

Ultimamente, os visitantes descontrolados tornaram-se especialmente problemáticos - de tal forma que, na primavera de 2023, o governador da província, Wayan Koster, exigiu que fosse anexada aos passaportes dos turistas uma lista de coisas a fazer e a não fazer. Entre as regras: não dizer palavrões, não tocar em árvores sagradas nem trepar a estruturas.

Os turistas internacionais com destino a Bali que visitem o país a partir de 14 de fevereiro de 2024 também terão de pagar um novo imposto de 150.000 rupias indonésias, o que equivale a cerca de 10 dólares. E os viajantes que já pagaram o imposto não estão isentos de o pagar novamente se regressarem a Bali depois de visitarem outros destinos na Indonésia.

Os funcionários do governo também começaram a dar o alarme sobre os riscos do turismo excessivo no principal destino da Indonésia. Citando os problemas do turismo de massas nalgumas cidades europeias, o Ministro do Turismo e das Economias Criativas da Indonésia, Sandiaga Uno, sublinhou a necessidade de mudar para modelos de turismo mais sustentáveis, bem como de atrair visitantes que "permaneçam mais tempo e gastem na economia local".

Como evitar as multidões: A estação das chuvas decorre geralmente de outubro a abril, o que significa menos turistas - com exceção de dezembro e janeiro, especialmente no Ano Novo, quando as festas na praia em estâncias de toda a ilha atraem milhares de foliões. julho e agosto são os meses de maior afluência de visitantes internacionais e de férias escolares na Indonésia, pelo que também é melhor evitar estes meses. Na ilha, os viajantes que se aventuram para além de Ubud, o centro cultural de Bali, podem escapar a algumas das multidões.

Barcelona

Barcelona foi uma das primeiras cidades europeias a proibir novos hotéis no centro da cidade e a restringir o aluguer de quartos a curto prazo. Mas, nas eleições locais e regionais de maio, o excesso de turismo transformou-se numa palavra de ordem política e, tal como noutros locais de grande afluência, a cidade aumentou as medidas para travar o problema.

Em outubro, Barcelona fechou o seu terminal portuário do norte ao tráfego de cruzeiros, na sequência de um acordo com as autoridades locais para afastar os navios da cidade, uma medida que afectará cerca de 340 escalas anuais de cruzeiros, de acordo com dados divulgados pelas autoridades portuárias.

A partir de 1 de abril de 2024, os turistas (incluindo os visitantes de cruzeiros) terão de pagar uma "sobretaxa de cidade" mais elevada de 3,25 euros (cerca de 3,50 dólares), contra 2,75 euros (cerca de 3 dólares) em 2023.

Mas para alguns habitantes de Barcelona, é preciso fazer mais. Ao longo do ano, a frustração colectiva com tantos visitantes apareceu sob a forma de cartazes, slogans e graffitis com palavrões a pedir aos turistas para "irem para casa" nas fachadas dos edifícios.

Como evitar as multidões: Tal como acontece com muitos outros centros europeus, Barcelona é muito movimentada no verão, especialmente em julho e agosto. A época baixa ocorre geralmente na primavera e no outono, com a notável exceção da semana da Páscoa, quando as multidões e os preços são um pouco mais elevados.

Miami

Numa publicação de maio de 2023, o Greater Miami Convention & Visitors Bureau, a organização oficial de marketing de destinos do condado de Miami-Dade, divulgou os números do turismo de 2022. Entre os números que bateram recordes: 26,5 milhões de visitantes e cerca de US $ 20,8 bilhões em gastos, marcando um aumento de 8% em relação a 2021 - resultados que descreveu como "um home run do turismo".

No entanto, alguns moradores locais estão chamando a atenção para o impacto de multidões desenfreadas e descontroladas sobre os residentes e bairros afetados.

Em um artigo de opinião de 2021 no jornal The Miami Herald, Richard Florida alertou as autoridades municipais sobre os efeitos negativos do que ele chamou de "turismo blotto: onde as pessoas viajam para uma área para festejar e se embebedar - alimentado pela energia reprimida da pandemia e possibilitado por passagens aéreas e acomodações baratas, "especialmente em bairros como Miami Beach, onde Florida, um urbanista, é residente em meio período.

Citando os problemas de excesso de turismo que assolam cidades como Amesterdão, Veneza e Roma, Florida exortou as autoridades de Miami a implementarem iniciativas semelhantes às desses destinos, incluindo restrições ao consumo de álcool e a redução do ruído na zona de entretenimento da cidade.

"Os residentes estão cada vez mais preocupados com o aumento da criminalidade e da desordem, sentindo que a cidade se está a tornar mais perigosa e menos amiga das famílias", escreveu Florida. "As pessoas podem e votam com os pés. As famílias, especialmente as que têm crianças pequenas, vão mudar-se, como algumas já estão a fazer, enfraquecendo ainda mais o tecido dos bairros."

Como evitar as multidões: Os viajantes que conseguem suportar o calor sufocante e a humidade dos verões do sul da Flórida terão de enfrentar menos multidões. De novembro a abril, quando as temperaturas não são tão picantes, é a época alta de Miami e, no início de dezembro, o conjunto de arte aflui durante a Art Basel.

Paris

Uma eterna favorita dos viajantes que gostam de moda e cultura, a Cidade Luz atraiu mais uma onda de visitantes nos últimos anos, em parte graças à enorme popularidade do sucesso da Netflix "Emily in Paris" e ao papel da cidade como anfitriã dos Jogos Olímpicos de verão de 2024.

Qualquer pessoa que tenha visitado a capital francesa nos últimos tempos terá provavelmente sentido o aperto. As principais atracções, como a Torre Eiffel, estão cheias de turistas, especialmente nas épocas altas da primavera e do verão. Em junho de 2022, o museu do Louvre anunciou que iria limitar o número de visitantes diários a 30 000.

Estas medidas fazem parte de um plano mais vasto que a ministra do turismo francesa, Olivia Grégoire, anunciou em junho de 2023 para combater o excesso de turismo em todo o país. (Curiosamente, uma das iniciativas delineadas foi a colaboração com os influenciadores de viagens - um grupo que muitos culpam como parte do problema - para ajudar a divulgar as questões causadas pelo turismo de massas).

Como evitar as multidões: Em 2024, Paris vai estar especialmente apinhada de gente, por causa dos Jogos Olímpicos de verão, que arrancam a 26 de julho. No entanto, em épocas não olímpicas, os viajantes podem tirar partido da época baixa, que decorre geralmente de novembro a março (exceto no caso da vaga de viajantes por altura do Natal).

Para além de Paris, os francófilos têm muitas opções para absorver a inimitável vibração francesa sem terem de enfrentar as multidões de turistas da capital. Lyon, por exemplo, possui um encantador centro urbano situado no ponto de encontro dos rios Saône e Ródano, uma cena artística vibrante, um festival da luz que data de meados da década de 1850 e o maior parque urbano de França.

Phuket

O governo da Tailândia só levantou os regulamentos da Covid-19 em outubro de 2022, mas não demorou muito para que os visitantes amantes da praia regressassem em massa a Phuket, uma província insular que fica ao largo da costa do continente.

De acordo com um estudo da MoneyTransfers.com, Phuket ganhou o primeiro lugar como o destino mais sobrelotado do mundo em 2023, com uns impressionantes 118 turistas por cada residente local. O mesmo estudo concluiu ainda que Pattaya e Krabi, também na Tailândia, ficaram em segundo e terceiro lugares, com 98,7 e 72,2 viajantes por residente, respetivamente.

Nas redes sociais, muitos visitantes descrevem Phuket como um dos lugares geograficamente mais deslumbrantes que já viram - mas também comentam que está lotado e poluído graças ao turismo de massa.

Num esforço para mudar para um turismo mais responsável, a autoridade turística tailandesa anunciou planos em curso para visar grupos demográficos de visitantes muito procurados, incluindo "aficionados da saúde e do bem-estar, famílias com crianças, idosos activos e trabalhadores remotos/trabalhadores à distância".

"Acreditamos que isto irá aumentar o nosso objetivo de crescimento do turismo sustentável e de elevado valor para a Tailândia", afirmou Yuthasak Supasorn, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia, num comunicado.

Como evitar as multidões: Graças ao seu clima tropical de monções, a época alta do turismo em Phuket - geralmente de novembro a abril - coincide com um tempo menos chuvoso. Os viajantes que visitam Phuket na época das monções, que geralmente vai de maio a outubro, podem tirar partido de menos multidões e preços mais baixos, mas devem estar preparados para enfrentar algum tempo chuvoso.

Veneza

Água verde fluorescente no Grande Canal, turistas mal comportados e pontes e praças cheias de gente: Embora esta antiga cidade italiana se debata com o controlo das multidões há já algum tempo, o excesso de turismo parece ter feito mais manchetes do que nunca em 2023.

Os planos concretos para resolver os problemas têm demorado a desenvolver-se. Há vários anos, as autoridades anunciaram um plano para a criação de uma taxa turística cobrada aos excursionistas, mas, na sequência de várias objecções e contratempos, só recentementedivulgaram a tabela de taxas, que só entrará em vigor em abril de 2024.

O plano prevê uma taxa de 5 euros (cerca de 5,45 dólares) para os turistas com 15 anos ou mais. A taxa aplicar-se-á aos turistas que não pernoitem e só será cobrada em 29 dias em 2024, a maioria dos quais aos fins-de-semana durante a época alta, de abril a julho. A taxa será aplicada entre as 8h30 e as 16h00 - considerada a parte mais movimentada do dia em Veneza - e os visitantes de curta duração fora desse horário estão isentos.

Ainda não se sabe qual será o efeito da taxa turística. Mas, por enquanto, Veneza e a sua lagoa escaparam à inclusão na lista de Património Mundial em Perigo da UNESCO - uma omissão que surpreendeu muita gente durante uma reunião de setembro da agência da ONU na Arábia Saudita. No entanto, o Comité do Património Mundial manteve que Veneza continua a enfrentar grandes desafios e instou a Itália a continuar a protegê-la.

Como evitar as multidões: De novembro a março, as temperaturas em Veneza são frias mas suportáveis, mas com muito menos turistas (com a notável exceção do Carnaval de Veneza, que decorre de 3 a 13 de fevereiro de 2024). Evite a taxa dos excursionistas - e tenha mais da cidade só para si à noite e de manhã cedo - pernoitando.

Os turistas que queiram fazer a sua parte para preservar Veneza podem também considerar outros destinos europeus menos concorridos que possuem as suas próprias vias navegáveis únicas. Conhecida como a "Veneza de França", Annecy, uma cidade à beira do lago nos Alpes franceses, parece tirada de um conto de fadas, com casas alegres junto à sua rede de canais. E a cerca de uma hora de Berlim, a Spreewald é muitas vezes referida como a "Veneza da Alemanha" pelos seus canais sinuosos através de florestas verdejantes.

