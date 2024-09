Estes fones de ouvido produzem um som agradável sem um tom excessivamente agudo.

Os Nothing Ear (Open) não são exatamente discretos. Felizmente, isso se aplica a mais do que apenas sua estética única. O som que eles produzem também está longe de ser discreto, tocando diretamente na frente de sua orelha em vez de dentro dela.

Enquanto muitas pessoas preferem fones de ouvido que criam um selo apertado para cancelamento de ruído e graves ótimos, há um grupo significativo de pessoas que não suporta tampões em seus canais auditivos. Como resultado, fabricantes estão oferecendo cada vez mais opções de ouvido aberto, como os Nothing Ear (Open), que chegarão ao mercado por cerca de 150 euros a partir de outubro.

Design atraente e ajuste confortável

Os criadores dos "smartphones piscantes" optaram por um design que não pendura na orelha como os AirPods 4 da Apple. Em vez disso, os Nothing Ear (Open) envolvem a orelha com ganchos flexíveis, posicionando os grandes drivers de 14,2 milímetros perto do canal auditivo. Outra tecnologia é alojada em módulos cilíndricos na outra extremidade dos fones de ouvido, que também servem como contrapesos.

Apesar de sua aparência radicalmente diferente dos fones de ouvido intra-auriculares da empresa, os Ear (Open) de ouvido aberto compartilham a mesma estética transparente. Eles certamente não passam despercebidos, mas são definitivamente estilosos o suficiente para serem exibidos.

O design tem a vantagem de mantê-lo consciente de seus arredores. Como os fones de ouvido ficam na frente do canal auditivo em vez de dentro dele, eles também são mais higiênicos e geralmente não precisam de limpeza frequente de cera de ouvido.

Pesando cerca de 8 gramas cada, os Ear (Open) são confortáveis de usar, desde que você não use óculos. Dependendo do design de seus óculos, eles podem pressionar desconfortavelmente. Caso contrário, os Nothing Ear (Open), que são resistentes a poeira e água até o IP54, ficam no lugar com segurança e são ótimos companheiros de treino.

Controle fácil com várias funções

Os Ear (Open) não têm recurso de detecção de uso, então a música não pausará quando você remover um. No entanto, você não sentirá falta desse recurso porque os Ear (Open) são fáceis de controlar: basta pegar o estojo na frente dos drivers entre o polegar e o dedo indicador e pressionar uma vez, duas vezes, três vezes ou segurar por mais tempo. Isso permite que você ajuste tudo, incluindo o volume, sem ter que pegar seu smartphone.

Você pode personalizar várias funções, como controle de volume e ativação de assistente de voz, no bem projetado aplicativo do fabricante. Isso inclui a opção de ativar o ChatGPT em vez do Google Assistant (Gemini), Alexa ou Siri com uma longa pressão e se comunicar com o bot de IA por voz. No entanto, isso requer que você tenha tanto os Ear (Open) quanto um Nothing Phone.

Isso funciona bem, mas você não pode acessar navegação, enviar mensagens ou fazer ligações com essa configuração. Isso não é um problema: você pode atribuir diferentes assistentes a cada fone de ouvido.

Excelente aplicativo com equalizador detalhado

Além de conversar com o ChatGPT, você não perderá nada com outros smartphones Android ou um iPhone. O bem organizado aplicativo oferece um equalizador que permite ajustes simples e avançados.

Agora, sobre a característica mais importante: o som. Apesar de seu design aberto, os Ear (Open) conseguem produzir uma boa quantidade de graves. A imagem sonora é impressionante com meios amplamente espaçados e posicionados com precisão e agudos claros. A cena de som é ampla e agradavelmente espaçosa graças ao design.

Bom som, excelente vida útil da bateria

Embora eles não entreguem a mesma dinâmica ou precisão de alta qualidade intra-auriculares isolantes, os Ear (Open) ainda pertencem aos melhores fones de ouvido abertos que ouvimos até agora. Mas todas as orelhas são diferentes, então sua experiência pode variar de acordo com a colocação dos drivers.

A Nothing fez um ótimo trabalho protegendo o som do lado de fora, então as pessoas ao seu redor não ouvirão sua música desde que não estejam muito perto. O mesmo se aplica a ligações telefônicas, onde sua própria voz é bem isolada do ruído de fundo.

Como eles não têm cancelamento de ruído ativo e não requerem modo de transparência, eles têm uma excelente vida útil da bateria. Eles duram cerca de oito horas, com o estojo de carga fornecendo mais 22 horas. Se as baterias dos Ear (Open) acabarem, dez minutos no estojo darão mais duas horas de vida útil da bateria. Eles não podem ser carregados sem fio.

Conclusão

Se você está procurando fones de ouvido abertos com som bem-sucedido, design atraente e um bom aplicativo, você vai adorar os Nothing Ear (Open). Por cerca de 150 euros, eles oferecem uma boa relação custo-benefício. Para um pouco mais de dinheiro, você pode encontrar alternativas interessantes como os Shokz Openfit e o Huawei FreeClip.

