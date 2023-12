Este tipo de dieta à base de plantas ajuda a combater a diabetes e o aumento de peso, segundo um estudo

No entanto, quando se trata de prevenir a diabetes, esses benefícios só se podem manifestar se a dieta à base de plantas for saudável e reduzir os alimentos altamente processados ou carregados de açúcar, de acordo com um novo estudo que analisou 206 tipos diferentes de alimentos.

A análise de 12 anos dos padrões alimentares de mais de 113 000 participantes no estudo UK Biobank, um estudo longitudinal sobre a saúde dos residentes do país, classificou as pessoas em quatro categorias com base no consumo de fruta fresca, legumes e cereais integrais.

As pessoas que se encontravam nos 25% superiores tinham, na sua maioria, uma dieta à base de plantas, pobre em doces, sobremesas, cereais refinados e bebidas açucaradas. As pessoas nos 25% mais baixos consumiam muito mais destes alimentos não saudáveis à base de plantas.

Em comparação com as pessoas do escalão mais baixo, as que comiam mais cereais integrais, frutas e legumes frescos e limitavam o consumo de opções pouco saudáveis reduziram o risco de diabetes em 24%, de acordo com o estudo publicado na terça-feira na revista Diabetes & Metabolism.

As pessoas que seguiam a dieta mais saudável também apresentavam um índice de massa corporal e um perímetro da cintura mais baixos, bem como melhores níveis de açúcar no sangue e níveis inflamatórios mais baixos.

Os benefícios estendem-se às pessoas geneticamente predispostas à diabetes e àquelas que têm outros factores de risco para a diabetes, como a obesidade, segundo o estudo.

"Estes dados são realmente importantes, particularmente para aqueles que se pensa estarem em alto risco de desenvolver diabetes tipo dois, pois demonstram que podem reduzir muito o seu risco seguindo uma dieta saudável à base de plantas", disse a primeira autora Alysha Thompson, uma estudante de doutoramento da Queen's University Belfast, na Irlanda do Norte, num comunicado.

No entanto, as pessoas que seguiam a dieta menos saudável à base de plantas tinham um risco 37% maior de desenvolver diabetes tipo 2, juntamente com uma maior circunferência da cintura e níveis mais elevados de triglicéridos, uma forma de colesterol, segundo o estudo.

De facto, a obesidade era um "mediador chave subjacente a um maior risco de diabetes tipo 2 entre os indivíduos que seguiam dietas não saudáveis à base de plantas", disse o coautor Tilman Kühn, professor do Instituto de Segurança Alimentar Global da Queen's University Belfast e presidente da cadeira de nutrição em saúde pública da Universidade Médica de Viena, num comunicado.

Qual é o mecanismo subjacente?

Como é que uma dieta saudável à base de plantas ajuda a proteger o corpo da diabetes tipo 2? Através do impacto de uma série de mecanismos antidiabéticos "incluindo os níveis de açúcar no sangue e de lípidos e a diminuição da gordura corporal", afirmou Kühn.

Outra descoberta foi o importante papel desempenhado pelos rins e pelo fígado na redução do risco de diabetes tipo 2, disse o coautor Aedín Cassidy, professor do Instituto de Segurança Alimentar Global da Queen University Belfast.

"Pela primeira vez, mostrámos que as melhorias no metabolismo e na função do fígado e dos rins, resultantes de uma dieta saudável à base de plantas, podem explicar a forma como esta dieta pode reduzir o risco de diabetes de tipo 2", afirmou Cassidy num comunicado.

Embora o estudo tenha encontrado apenas uma associação, e não uma causa e efeito directos, os resultados são "interessantes", disse Duane Mellor, um dietista registado e professor sénior da Aston Medical School em Birmingham, Reino Unido, em declarações ao Science Media Centre em Londres.

A análise "analisou aspectos da saúde do fígado e outras medidas de inflamação e explorou a forma como podem estar ligados à dieta e ao risco de desenvolver diabetes tipo 2", disse Mellor, que não esteve envolvido no estudo. "Isto sugere uma série de possíveis desenhos para futuras pesquisas para realmente avaliar se este tipo de dieta baseada em vegetais pode realmente reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com