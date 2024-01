Este local foi habitado durante séculos - mas só recentemente recebeu turistas

Trata-se de Hegra.

Também conhecida como al-Hijr ou Mada'in Saleh, Hegra é a joia da coroa das atracções arqueológicas da Arábia Saudita e foi o primeiro local do país inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO.

Construída entre o século I a.C. e o século I d.C., esta antiga cidade inclui uma impressionante necrópole, com túmulos esculpidos em arenito, inseridos na paisagem desértica do noroeste da Arábia Saudita.

Petra, o famoso local na Jordânia, foi a capital do povo nabateu, enquanto Hegra foi o posto avançado do reino a sul até ser abandonada no século XII.

Mas enquanto Petra é uma das sete maravilhas do mundo moderno e recebia mais de um milhão de visitantes por ano antes da pandemia, Hegra só está acessível à maioria dos visitantes internacionais desde 2019, quando a Arábia Saudita começou a emitir vistos de turismo.

Embora Hegra ainda não tenha o mesmo reconhecimento de nome generalizado, isso está a mudar graças a AlUla, a cidade oásis próxima que se tornou um centro de artes, cultura e turismo e agora possui um aeroporto pequeno mas bem ligado, com voos regulares de Jeddah, Riade e Dubai.

Fora das sombras da história

Pensa-se que os nabateus comercializavam produtos aromáticos, como incenso e especiarias, muitos dos quais utilizados em rituais religiosos.

Duas dessas especiarias eram o incenso e a mirra, que muitos ocidentais reconhecerão como presentes oferecidos ao menino Jesus na Bíblia cristã.

Mas a maior parte da sua cultura perdeu-se na história. Atualmente, o aumento do investimento em arqueologia por parte do governo saudita significa que cada vez mais informações estão a surgir de Hegra e de outros sítios nabateus.

"Todos nós já ouvimos falar dos assírios, todos nós já ouvimos falar dos mesopotâmicos", diz Wayne Bowen, professor de história na Universidade da Flórida Central. "Mas (os nabateus) enfrentaram os romanos, enfrentaram os gregos helenísticos, tinham este incrível sistema de cisternas no deserto, controlavam as rotas comerciais. Acho que se deixam absorver pela história do crescimento do Império Romano".

Embora os nabateus não tenham deixado muita documentação histórica, uma das conquistas da sua cultura continua a desempenhar um papel importante na região: o alfabeto nabateu lançou as bases do árabe moderno.

Recentemente, alguns historiadores deram literalmente um rosto aos nabateus.

No início de 2023, revelaram "Hinat", o rosto reconstruído de uma mulher nabateia cujos restos mortais foram encontrados no deserto. Agora, os viajantes podem vê-la no centro de visitantes de Hegra.

No chão de areia

Ao chegarem ao centro de visitantes, os visitantes são recebidos com tâmaras e chávenas de café saudita, que é muito pouco fermentado e frequentemente misturado com cardamomo. É servido numa urna tradicional de prata com um bico curvo.

A partir daí, podem saltar para um Land Rover de estilo vintage de meados do século (com ou sem tejadilho, dependendo do tempo) com um guia e partir à descoberta.

Como muitos lugares nesta parte do mundo banhada pelo sol, AlUla e a região circundante são melhores para visitar de manhã cedo ou ao fim da tarde. Isto aplica-se ainda mais a Hegra, que não tem árvores ou estruturas para bloquear o sol escaldante do meio-dia.

Os nabateus eram um povo nómada, pelo que não resta muito da sua vida quotidiana. O que resta, no entanto, são os seus incríveis locais de descanso final.

No total, existem cerca de 115 túmulos conhecidos e numerados.

O mais famoso é o Qasr al-Farid (em árabe, "o castelo solitário"), que se ergue orgulhosamente sozinho, com a sua estrutura de 72 pés dramaticamente colocada contra uma extensão de areia. O contraste é um excelente cenário para fotografias, especialmente pouco antes do pôr do sol, quando a luz cor-de-rosa alaranjada realça os tons do deserto.

Um túmulo de cada vez está aberto aos visitantes que queiram espreitar o seu interior. Estes túmulos abertos são rodados de modo a que nenhum deles tenha demasiado tráfego pedonal.

No entanto, são muito mais complexas e interessantes no exterior.

A área à volta das molduras das portas pode mostrar os nomes das pessoas aí enterradas. Os pormenores do desenho dão pistas sobre o local de onde os habitantes podem ter viajado. Imagens de fénix, águias e serpentes sugerem familiaridade com culturas tão distantes como a Grécia e o Egipto.

Expandir a sua pesquisa

Muitos visitantes combinam a sua viagem a Hegra com visitas aos locais históricos mais pequenos e próximos de Dadan e Jabal Ikmah.

No vale de Jabal Ikmah, a que os sauditas chamam uma "biblioteca ao ar livre", pode ver-se uma série de inscrições esculpidas em aramaico, dadanitic, thamudic, minaic e nabataean, que dão uma ideia da rica história desta região. As traduções são apresentadas em árabe, inglês e, por vezes, francês, uma vez que os monges franceses foram os primeiros visitantes da região.

Dadan, por sua vez, foi outrora a sede de uma importante cidade comercial pré-islâmica, onde os vendedores de especiarias se misturavam com os peregrinos religiosos.

O seu local mais notável são os "Túmulos dos Leões", um grupo de mausoléus decorados com - como o nome indica - esculturas de leões.

É simples visitar estes três locais num só dia. A forma mais fácil de reservar é através do sítio Web do organismo oficial de turismo da região, o Experience AlUla. Os viajantes com pressa podem reservar uma excursão de duas horas, mas também há opções para a tarde e para o dia inteiro.

Não perca a estação coberta ao ar livre perto do centro de visitantes de Hegra, onde pode praticar a utilização de um pequeno cinzel para esculpir o seu nome ou iniciais em pedaços de pedra.

A quantidade de esforço envolvido fá-lo-á apreciar realmente o trabalho que os nabateus dedicaram à criação destas obras-primas. As versões em miniatura das estruturas mais magníficas de Hegra, feitas pelas mulheres que dirigem esta oficina, também estão disponíveis para venda.

O futuro

Atualmente, Petra está concentrada na preservação e no combate ao excesso de turismo, o que dá a Hegra a oportunidade de crescer e atrair mais visitantes.

De acordo com David Graf, professor emérito de História do Médio Oriente na Universidade de Miami, muitos dos arqueólogos que anteriormente dirigiam as escavações em Petra estão a mudar-se para a Arábia Saudita, o que provavelmente significa que haverá novas descobertas nos próximos anos.

Significa também que mais pessoas em todo o mundo ficarão a conhecer os nabateus e os seus contributos para a história.

"Os nabateus eram uma cultura muito cosmopolita e sofisticada, e tenho tentado realçar esse facto", afirma Graf, que continua a publicar artigos e a dar palestras na sua reforma.

"Não sabíamos muito sobre os nabateus. A minha missão tem sido fazer com que saibamos mais sobre eles. Que os vejamos não como retrógrados e primitivos, mas como pessoas realmente empenhadas, envolvidas e dinâmicas que interagiam com Roma, com o mundo grego e com outras culturas."

