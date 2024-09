- Este indivíduo está a dominar sozinho a cena de Veneza.

Normalmente, é Cristiano Ronaldo (39), a estrela do futebol famosa em todo o mundo, quem rouba a cena em seu relacionamento. Mas ultimamente, Georgina Rodríguez (30) está lhe dando uma boa competição. Primeiro, ela chamou a atenção com fotos dos paparazzi de suas férias luxuosas em um iate no Mediterrâneo, onde Ronaldo não conseguia manter as mãos longe de sua bunda. Agora, ela está brilhando sozinha em Veneza. Na terça-feira à noite, ela marcou presença na comemoração do 20º aniversário da revista "Diva e Donna" e recebeu até um prêmio.

Georgina chegou em Veneza na segunda-feira

Para sua grande noite, ela escolheu um vestido branco de chiffon com uma fenda alta até as coxas. Ela accessories com um colar floral e finalizou seu look com um par de sandálias de salto simples. O evento, que coincidiu com o 81º Festival Internacional de Cinema, viu Georgina recebendo o prêmio "Mulher do Ano da Diva e Donna" por sua série da Netflix "Eu Sou Georgina".

Depois de suas férias luxuosas no iate "Ayla", Georgina, parceira de Ronaldo, chegou em Veneza na segunda-feira, compartilhando com seus 62,6 milhões de seguidores do Instagram. Ela fez sua estreia no Hotel Excelsior com um vestido preto com bordado assimétrico.

A ex-vendedora tem sido parceira do futebolista português, agora contratado pelo Al-Nassr FC na Arábia Saudita, desde 2016. O casal tem dois filhos e também considera seus outros três filhos como parte da família. Recentemente, há rumores de que o casal já está casado há algum tempo, já que ele a chamou de sua esposa em um vídeo do YouTube.

