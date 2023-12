Este adolescente pedalou do Alasca até à Argentina

Ciclista experiente, Garner, que é de Long Beach, Califórnia, já havia pedalado de Los Angeles a São Francisco, e percebeu que poderia atravessar o continente sem muita dificuldade se quisesse.

Depois de ler um livro do aventureiro Jedidiah Jenkins, que pedalou do Oregon até a Argentina, Garner decidiu que iria pedalar de Prudhoe Bay, no Alasca, o ponto mais ao norte dos Estados Unidos acessível por estrada, até Ushuaia, na Argentina, o ponto mais ao sul da América do Sul.

E enquanto muitos dos seus amigos da escola se preparavam para a faculdade, Garner começou a preparar-se para a aventura da sua vida.

Aventura épica

"Passei o mês inteiro depois de me formar a arranjar o equipamento e depois parti", conta Garner à CNN Travel. "Foi tudo muito rápido. Para começar, não foi muito bem planeado."

Garner tinha 17 anos quando partiu numa bicicleta de montanha KHS Zaca com apenas uma tenda, um saco-cama, cerca de um dia de comida e água, algumas baterias portáteis, um kit médico e peças extra para a sua bicicleta.

Começou a sua viagem pela Estrada Pan-Americana, uma rede de estradas que se estende por todo o continente americano, a 1 de agosto de 2021.

O adolescente, que já tinha acumulado um número significativo de seguidores com a sua série de vídeos no TikTok após a sua viagem a São Francisco, decidiu documentar a viagem, que o levou a pedalar por 14 países, incluindo México, Guatemala, Nicarágua, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

"Há uma rota oficial e depois há rotas não oficiais", explica. "Basicamente, fiz a minha própria [rota] à medida que ia avançando. Desde que fosse para sul todos os dias, sabia que estava a ir na direção certa."

Garner admite que os seus pais, que são separados, não ficaram particularmente entusiasmados com a perspetiva de o filho adolescente viajar sozinho até à América do Sul.

Diz que a mãe se recusou a acreditar nele no início e passou "provavelmente oito meses de terror", enquanto ele só contou ao pai depois de ter partido, pois tinha a certeza de que ele seria contra.

"Ele ligou-me quando eu estava no Alasca e eu disse-lhe onde estava", explica Garner, antes de acrescentar que ambos são agora os seus maiores apoiantes e seguem avidamente os seus progressos.

Benefícios do ciclismo

Embora Garner tenha começado a andar de bicicleta por não ter carro, considera agora que é a melhor forma de viajar e que não gostaria de fazer esta viagem de outra forma.

"É a forma mais íntima de viajar", diz ele. "Vai-se muito devagar e é preciso trabalhar fisicamente para chegar aos sítios. Por isso, ficamos realmente ligados às pequenas cidades e às curvas mais aleatórias da estrada.

"Há qualquer coisa de autossuficiente e de sabermos que chegámos a algum lado pelos nossos próprios pés. Sinto que, por vezes, quando conduzimos ou voamos, é como se nos estivéssemos a teletransportar para um lugar. Não estivemos lá fora. Não se estava a cheirar coisas. Não tocamos nas coisas".

O adolescente passou cerca de quatro meses e meio a percorrer o México de bicicleta e descreve a experiência como uma das mais significativas da sua vida.

"Toda a minha família é do México", explica. "Cresci a ir [ao México] mas nunca aprendi a língua. Por isso, uma coisa é visitar todos os anos e outra coisa é viver lá.

"Por isso, atravessar o país inteiro numa bicicleta e restabelecer a ligação com a minha cultura, ficar com a minha família e aprender a língua no local de onde a minha família é originária foi muito importante para mim."

Contratempos infelizes

Garner saiu da Califórnia com muito pouco dinheiro e diz que tem estado a sobreviver com um orçamento de cerca de 430 dólares por mês.

Garner diz que já ouviu pessoas comentarem que ele só consegue fazer o que está a fazer "porque é um branco heterossexual e rico" e faz questão de salientar que não é esse o caso.

"Sou um imigrante mexicano de primeira geração. E não sou rico", diz ele. "Isto foi auto-sustentado. E não é preciso muito dinheiro para fazer isto.

"Não quero que as pessoas pensem que é preciso ser rico para fazer um passeio de bicicleta. Conheci pessoas de todos os estratos económicos.

"As pessoas podem fazê-lo e ficar em hotéis todas as noites, e já vi pessoas literalmente só com sacos do lixo na parte de trás de uma bicicleta.

"Vi pessoas de todas as etnias, sozinhas e com parceiros, em todos os países por onde passei. E conheci tantas mulheres incríveis e inspiradoras. Está realmente ao alcance de toda a gente."

Garner teve um companheiro de viagem chamado Logan durante cerca de oito meses da viagem. No entanto, ele partiu quando chegaram à Colômbia, e Garner viajou sozinho durante o resto da viagem.

Dos muitos países que atravessou de bicicleta, ficou particularmente surpreendido com El Salvador, que descreve como "um dos países mais pacíficos, mais simpáticos e mais calmos".

Embora a viagem tenha sido cheia de altos e baixos incríveis, Garner também experimentou alguns baixos esmagadores ao longo da viagem.

Diz que foi assaltado pelo menos cinco vezes e teve de passar um mês no hospital depois de cair da bicicleta na Colômbia e cair de cabeça.

"A ideia de que nos podemos magoar e de que pode acontecer algo realmente horrível está sempre presente na nossa mente durante a viagem", afirma, antes de explicar que levou cerca de 40 pontos e teve de ser submetido a uma cirurgia plástica para reparar a orelha e voltar a cosê-la.

"Mas não era realmente uma realidade até me ter magoado na Colômbia. Fiquei desmaiado durante cerca de 15 minutos e demorei algumas horas até conseguir voltar a falar."

Garner decidiu escrever um testamento após o incidente e diz que o facto de ter de ficar imóvel durante semanas o afectou bastante.

Admite que pensou brevemente em desistir durante um período particularmente difícil, depois de ter sido assaltado no sul do México e de se ter debatido com um calor extremo.

"Durante cerca de duas semanas e meia, eu e o meu parceiro Logan não tínhamos qualquer ligação ao mundo exterior", explica.

"Não tínhamos telemóveis. O clima era difícil. Fazia mais de 40 graus Celsius (104 F) todos os dias. Fiquei doente durante esse tempo".

De acordo com Garner, a dupla só conseguiu andar de bicicleta durante alguns minutos antes de ter de parar devido ao calor e discutiram a possibilidade de apanhar o autocarro para casa quando chegassem à América Central.

"Não vale a pena torturarmo-nos", lembra-se de ter dito na altura. "Isto não tem piada."

Felizmente, o tempo estava muito mais fresco quando chegaram à Guatemala, cerca de uma semana mais tarde, e decidiram perseverar.

O empurrão final

Durante o último mês da viagem, Garner não pensava em outra coisa senão na "roda atravessando o último centímetro de pavimento" e às vezes ficava tão emocionado que "começava a chorar em cima da bicicleta sem motivo, mesmo que isso ainda não tivesse acontecido".

Ele finalmente chegou a Ushuaia em 10 de janeiro, depois de pedalar 32.000 quilômetros (quase 20.000 milhas) ao longo de 527 dias.

No entanto, Garner, agora com 19 anos, diz que o momento que ele passou tanto tempo imaginando pareceu um tanto anticlimático.

"Ushuaia era uma cidade muito turística e havia muita gente", explica. "Não consegui passar nenhum tempo sozinho. E fiquei um pouco desiludido."

Sentindo-se um pouco desanimado, decidiu ir para um parque nacional por alguns dias e passar algum tempo a refletir sobre o seu tempo na estrada.

"Apercebi-me que não me importava qual era a última cidade", diz. "O que importava era chegar lá. E sei que isso é muito cliché, mas foi mesmo isso que concluí."

Garner não tardou a juntar-se à sua companheira Chloe, que conheceu durante a sua viagem a São Francisco e com quem manteve contacto.

Diz que, no início, eram apenas amigos, mas a sua amizade transformou-se em algo mais enquanto Garner estava na estrada.

"Durante cerca de um ano, ao longo da minha viagem, fizemos uma longa distância", diz ele.

O casal está agora a regressar à Califórnia de mochila às costas, percorrendo praticamente o mesmo caminho que Garner percorreu na sua viagem - enviou a sua bicicleta para um amigo no Chile, que a vai enviar para Long Beach para ele.

"Esperávamos chegar a casa em julho, para o verão", acrescenta. "Mas está tudo em aberto. Ainda temos cerca de quatro a cinco meses, e isso é tempo suficiente para regressar a casa de mochila às costas.

"É muito bom para mim poder ver os sítios mais uma vez antes de fazer a transição para a vida normal."

Inspirar os outros

Quando regressar a casa, Garner planeia escrever um livro sobre a sua viagem, na esperança de inspirar outros jovens a fazer uma viagem como esta.

Ele diz que recebe regularmente mensagens de pessoas que viram sua história no Instagram ou no TikTok e se sentiram compelidas a fazer algo semelhante.

"Na verdade, recebi muito mais mensagens do que alguma vez pensei que receberia", afirma. "E as pessoas estão mesmo a fazê-lo.

"Sigo algumas das pessoas que me enviaram mensagens e, na verdade, estão agora a andar de bicicleta do Alasca até à Argentina.

"É uma sensação espantosa saber que estou a conseguir que mais pessoas se envolvam, porque houve pessoas que foram responsáveis por me envolver. E faz-me sentir muito bem fazer o mesmo".

Apesar de estar ansioso por contactar a família e os amigos, alguns dos quais têm estado ocupados a estudar enquanto ele esteve fora, Garner não se arrepende de ter seguido um caminho diferente.

"Se eu tivesse ficado em casa e tivesse frequentado uma faculdade comunitária, ou algo do género, teria sido uma pessoa melhor do que sou agora?", pergunta.

"Teria a mente tão aberta como tenho agora? Penso firmemente que não. É por isso que acho que esta foi a decisão mais competente que já tomei na minha vida. Nunca tive tanta certeza sobre algo que fiz".

Fonte: edition.cnn.com