Está a planear uma viagem à Disney World? Como chegar a Orlando este verão

O que o plano de reabertura do parque não contém é informação sobre as melhores formas de lá chegar.

Mas, se a reabertura do parque da Flórida correr como planeado - a Disneyland, na Califórnia, marcou uma data de reabertura e adiou-a depois de registar um aumento de casos, o que sugere que um adiamento da Disney World não está fora de questão - compilámos algumas informações básicas sobre como chegar lá.

Não existe uma solução única quando se trata de viajar para Orlando, que é tão fácil como algumas horas de carro para algumas famílias e tão complicado como um voo de várias pernas ou uma viagem de autocarro para outras.

Embora o Aeroporto Internacional de Orlando (MCO) opere quatro terminais com 129 portas de embarque, a cidade do centro da Florida recebe mais visitantes de carro do que de avião. E isto era verdade antes da Covid-19.

George Aguel, presidente e diretor executivo da Visit Orlando, explica que "mais de 91% da nossa base de visitantes provém dos EUA e, destes, mais de 70% dos nossos visitantes vêm de carro e não de avião. Sabemos que, à medida que as viagens começam a ser retomadas, as pessoas sentir-se-ão mais confortáveis a aventurar-se mais perto de casa e estamos bem preparados para essa tendência".

Embora Aguel afirme que a maior parte da visitação de Orlando é de dentro do estado, ele observa que "além do sudeste, você pode se surpreender ao saber que alguns de nossos principais mercados de drive-in incluem o nordeste e o meio do Atlântico".

Embora o CEO do Visit Orlando não possa fornecer números de visitação para os parques ou esclarecer qual a percentagem de pessoas que visitam Orlando apenas para visitar os parques da Disney, ele diz que "conhecer os nossos parques mundialmente famosos é uma prioridade para muitos visitantes".

Afinal de contas, Orlando é a Capital Mundial dos Parques Temáticos®.

Comboios, autocarros e aviões

A condução autónoma é a escolha mais popular de acordo com Aguel, mas nem tudo está perdido se não tiver um carro e não estiver interessado em alugar um.

Sanford, a cerca de 28 milhas de Orlando, tem uma estação da Amtrak.

O site da Amtrak está atualmente a anunciar o Auto Train: A viagem de 17 horas e 29 minutos vai de Lorton, Virgínia, nos arredores de Washington, até Sanford, perto de Orlando. Mas este não é um vulgar comboio de passageiros, como o seu nome indica.

O Auto Train transporta os passageiros e o seu veículo (seja ele carro, carrinha, motociclo, SUV, barco pequeno ou Jet Ski) sem parar da Virgínia para a Florida. É anunciado como "a melhor maneira de conduzir a I-95 sem sequer conduzir".

O Auto Train custa a partir de US$ 89 por pessoa, com tarifas para veículos disponíveis mediante solicitação (isto é, se você conseguir se orientar pelo assistente de viagem virtual da Amtrak).

Outras opções da Amtrak estão disponíveis com base na localização nos EUA (e há estações em Orlando e Kissimmee), mas verifique o site para obter as últimas informações sobre as rotas operacionais, pois a Covid-19 afetou o serviço.

Várias linhas de autocarros operam serviços dentro e fora de Orlando. De Atlanta, é uma viagem de nove horas através do Megabus, que pode ser adquirido por apenas 49,99 dólares por trajeto - se não se importar com um serviço noturno.

De Chicago até à solarenga Flórida, a viagem de autocarro é mais longa, mas a Greyhound leva-o até lá por 125 dólares de ida. A viagem envolve duas transferências e demora mais de um dia.

Aguel diz que apenas uma pequena parte dos visitantes de Orlando - cerca de 3% - chega de comboio ou autocarro.

Embora o aviso de Covid do MCO inclua uma nota sobre os voos internacionais que estão a ser afectados pelas restrições de viagem, os passageiros das companhias aéreas nacionais terão provavelmente mais facilidade em chegar a Orlando por via aérea.

A partir da cidade de Nova Iorque, por exemplo, a Delta oferece vários voos diários sem escalas e outros com ligações. A American Airlines também tem voos sem escalas e voos de ligação disponíveis a partir da área de Nova Iorque.

A United Airlines tem voos directos a partir de Denver; a Spirit e a Southwest são outras duas companhias que operam voos para a área de Orlando.

É claro que viajar por qualquer outro meio que não seja o seu próprio veículo tem o seu próprio conjunto de riscos relacionados com a Covid-19.

Se conduzir, estará num ambiente autónomo que controla, exceto se tiver em conta as paragens para abastecer, comer e ir à casa de banho.

No entanto, mesmo com as paragens para ir à casa de banho e para comer, "pode controlar o seu ambiente em relação à interação com outras pessoas muito mais do que se estivesse a viajar de avião. E, claro, qualquer que seja o tempo que se passe no avião, está-se num ambiente muito fechado com outras pessoas, que podem não estar a usar máscaras", explica o Dr. William Schaffner, especialista em doenças infecciosas do Vanderbilt Medical Center em Nashville, Tennessee.

Viajar de avião, por outro lado, significa exposição a outras pessoas num ambiente confinado, durante o tempo que durar o voo. O mesmo acontece com o comboio ou o autocarro.

Aconselha-se o uso de uma máscara e a prática do distanciamento social, tanto quanto possível.

Chegar aos parques

Depois de chegar a Orlando, se não estiver no seu próprio veículo, há mais considerações logísticas.

Poderá ter de apanhar um Uber ou um táxi no aeroporto, na estação de Amtrak ou na estação de autocarros.

Mais uma vez, os viajantes terão de ponderar os riscos externos, uma peça-chave no processo de decisão de viajar nesta altura, de acordo com Schaffner, que afirma: "O vírus gosta de ser transmitido através do contacto pessoal próximo em espaços fechados."

Conduzir o seu próprio veículo e estacioná-lo o mais próximo possível do(s) parque(s) que planeia visitar é o ambiente mais controlado.

Ficar numa estância turística a uma curta distância do parque é outra opção que elimina o tempo passado em monocarris e vaivéns apinhados, onde o distanciamento social é provavelmente um desafio.

Esta história foi actualizada com a fotografia correcta do comboio que transporta passageiros de Washington, DC, para os arredores de Orlando, Florida. É o Amtrak Auto Train e não o Amrak Acela.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com