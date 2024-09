- "Esperem que a nossa separação dure muito tempo"

Adele, 36, aparentemente planeja uma "muito longa pausa" em suas apresentações. De acordo com os relatórios, ela informou aos seus seguidores que vai se afastar dos concertos após concluir seus shows restantes em Las Vegas. Recentemente, ela encerrou sua série de apresentações em Munique, onde entreteve o público durante todo o mês de agosto.

Durante seu último show lá, fontes afirmam que ela disse à plateia que "realmente amou se apresentar por quase três anos, o que é o mais longo que já fiz e provavelmente o mais longo que já farei". Como observado no TikTok, ela também disse que tem dez shows restantes em Vegas, acrescentando: "Depois disso, não esperem me ver por muito tempo".

"Eu só preciso de uma pausa"

Ela também teria compartilhado com a plateia: "Levarei todos vocês no meu coração durante a minha pausa e sonharei com esses shows e os que fiz nos últimos três anos. Foi incrível, mas eu só preciso de uma pausa". Ela explicou que passou os últimos sete anos construindo uma nova vida para si mesma e quer desfrutar disso agora.

Essa folga também poderia envolver o aumento da família? Adele está em um relacionamento com o agente esportivo Rich Paul, 43. Eles fizeram sua primeira aparição pública juntos em julho de 2021. Em setembro do mesmo ano, ela postou uma foto de si mesma com seu parceiro no Instagram. "Eu nunca estive tão apaixonada assim. Estou louca por ele", confessou em agosto de 2022 à "Elle" e também expressou seu desejo por mais filhos, dizendo: "Eu definitivamente quero mais. Sou uma dona de casa e uma matriarca, e um estilo de vida estável me convém quando se trata da minha música".

Adele tem um filho, Angelo Adkins, de seu antigo casamento com Simon Konecki, 50. Eles foram casados de 2018 a 2021, mas seu relacionamento terminou em 2019. "Assim que eu estiver livre de todas as minhas obrigações e todos os meus shows, eu quero ter outro bebê", declarou em maio deste ano. Ela acrescentou: "Eu quero uma menina porque já tenho um menino".

