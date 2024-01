Espera-se um aumento da Covid e da gripe depois das férias. Eis como se preparar

Todos os anos, desde o início da Covid-19, tem havido um aumento da atividade do coronavírus depois do Natal, da passagem de ano e de outros feriados de inverno.

Mesmo antes das festas deste ano, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA já tinham avisado que as hospitalizações associadas à Covid estavam a aumentar, juntamente com as hospitalizações por gripe e pelo vírus sincicial respiratório (também conhecido como RSV).

Embora muitas pessoas tenham tomado medidas antes e durante as festas de fim de ano para reduzir o risco de contrair estes vírus, outras participaram em grandes reuniões com exposição de alto risco. O que é que podem agora fazer para diminuir a transmissão do vírus a membros vulneráveis da família? Se desenvolverem sintomas, o que devem ter em conta para decidir o que fazer - por exemplo, quando fazer o teste, procurar cuidados médicos e ficar em casa do trabalho ou da escola?

Para nos ajudar com estas questões, falei com a especialista em bem-estar Dr. Leana Wen. Wen é médica de urgência e professora de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute da Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN:Que medidas devem tomar agora as pessoas que participaram em grandes reuniões durante as férias para evitar a transmissão da Covid-19 e de outros vírus a familiares e amigos vulneráveis?

Dra. Leana Wen: Com tanta atividade viral à nossa volta neste momento, as pessoas que estiveram presentes em grandes reuniões e que participaram em actividades em espaços fechados com muita gente com precauções mínimas devem estar cientes de que podem ter apanhado o coronavírus, a gripe, o RSV ou qualquer outro vírus em circulação. Mesmo que não estejam preocupados em ficar doentes, devem tentar reduzir a possibilidade de transmitir estes vírus a pessoas vulneráveis com quem tenham contacto próximo.

Por exemplo, considere adiar uma visita a um familiar que resida num lar de idosos ou que tenha sofrido um transplante de órgão e esteja a tomar medicamentos imunossupressores. Se a visita já estiver marcada, planeie-a para o exterior. Se tiver de ser no interior, ambos devem usar máscaras de alta qualidade e bem ajustadas. Evite partilhar uma refeição dentro de casa.

CNN: Isto aplica-se mesmo às pessoas que não apresentam sintomas?

Wen: Sim. Pode estar infetado e ser assintomático. Também pode ser pré-sintomático, o que significa que pode ser contagioso e desenvolver sintomas nos próximos dias. Não corra o risco de pôr outra pessoa doente. É melhor evitar o contacto próximo com indivíduos vulneráveis durante a semana seguinte aos eventos de elevada exposição.

CNN: E quanto aos testes antes de ver os seus entes queridos?

Wen: Pode fazer um teste rápido de antigénio caseiro para detetar a Covid-19. Este teste não detecta 100% dos casos de coronavírus, mas pode ajudar a identificar as pessoas que têm uma carga viral elevada. O problema, no entanto, é que não existem testes caseiros para outros vírus, pelo que um teste negativo ao coronavírus não significa que não possa também ser portador de gripe, VSR ou outros agentes patogénicos contagiosos. É por isso que, por uma questão de precaução, é sensato tomar as medidas acima quando se interage com alguém que é particularmente vulnerável a doenças graves causadas por vírus respiratórios.

CNN: Se alguém desenvolver sintomas, deve fazer imediatamente um teste? E, em caso afirmativo, para quê?

Wen: Não é de surpreender que algumas pessoas que participaram em grandes eventos desenvolvam posteriormente sintomas de tosse, espirros, febre e outros. Nem todas as pessoas com sintomas precisam de fazer o teste. A razão mais importante para fazer o teste é se pretenderem tomar medicamentos antivirais para a Covid-19 e a gripe. Se forem elegíveis para tratamento, devem fazer estes dois testes e contactar o seu prestador de cuidados de saúde para saber como podem ter acesso a estes antivirais.

Outra razão para fazer o teste é o facto de terem estado perto de pessoas vulneráveis que gostariam de ter acesso aos antivirais se forem positivas. Desta forma, se o resultado for positivo, pode informar outras pessoas com quem esteve recentemente exposto. Os dois testes mais importantes a fazer são para a Covid-19 e para a gripe, porque estes são os vírus para os quais existem tratamentos antivirais específicos.

CNN: Quando é que as pessoas devem procurar cuidados médicos?

Wen: A maior parte dos sintomas virais são auto-resolúveis, o que significa que desaparecem por si próprios. As pessoas podem recorrer a tratamentos de apoio, como repouso, líquidos e medicamentos para baixar a febre.

Mencionei acima que há indivíduos que poderiam beneficiar de uma terapia antiviral específica para a Covid-19 e a gripe. As pessoas elegíveis não devem demorar a contactar os seus prestadores de cuidados de saúde, porque é essencial iniciar os antivirais no início da doença. Isto inclui os idosos e as pessoas com doenças crónicas subjacentes, que têm maior probabilidade de ficar gravemente doentes se contraírem estes vírus.

Outros indivíduos que são especialmente propensos a resultados negativos de doenças respiratórias devem também contactar os seus prestadores de cuidados de saúde numa fase inicial, para garantir uma monitorização proactiva. Estes doentes incluem os recém-nascidos e os indivíduos com problemas cardíacos e pulmonares graves, bem como condições de imunocomprometimento.

Para todos os outros, os sintomas que devem levar à procura de cuidados médicos incluem dificuldade em respirar, dores no peito, febres constantes e incapacidade de manter líquidos.

CNN: As pessoas com sintomas devem ficar em casa, longe do trabalho ou da escola? Em caso afirmativo, durante quanto tempo?

Wen: Em geral, a melhor prática é manter-se afastado dos outros quando se começa a sentir os sintomas. Esse período, quando se começam a desenvolver os sintomas, é frequentemente a altura em que é mais provável que se propague o vírus. Não basta ter um teste negativo para um vírus, pois pode ter outros que são contagiosos.

Em termos de regresso ao trabalho e à escola, siga as directrizes do seu local de trabalho ou escola. Por exemplo, muitas escolas pedem que as crianças só regressem ao trabalho depois de estarem pelo menos 24 horas sem febre e sem tomarem medicamentos para a reduzir. Provavelmente, a maioria dos locais não exigirá que as pessoas estejam completamente livres de sintomas. Afinal, mesmo depois de uma constipação ligeira, as pessoas têm frequentemente uma tosse persistente que pode durar semanas após o início dos sintomas.

CNN: Se as pessoas ainda não tomaram as vacinas contra a Covid e a gripe, será agora demasiado tarde?

Wen: Não. Estes vírus ainda estão a circular. O CDC está a pedir aos pacientes que tomem estas vacinas. Há também uma vacina contra o RSV disponível para pessoas com 60 anos ou mais. A vacinação reduz a hipótese de contrair os vírus e, crucialmente, diminui a hipótese de ficar gravemente doente.

Fonte: edition.cnn.com