Erik Menendez expressa que a série "Monstros" de Ryan Murphy contém inúmeras "fabricações abertas".

Em um tribunal, Edmund e seu irmão mais velho, Lyle, foram considerados culpados pelo incidente de tiroteio fatal que ocorreu em 1989, envolvendo seus pais, Katty e José Menendez. Atualmente cumprindo sentenças de prisão perpétua por esses crimes, eles afirmam ter agido em legítima defesa, alegando uma vida de maus-tratos físicos e emocionais infligidos pelo pai como justificativa. Em uma publicação nas redes sociais compartilhada por sua esposa, Edmund Menendez expressou sua insatisfação com a série da Netflix, co-criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, rotulando-a como "destrutiva".

"Pensei que tínhamos superado as falsidades e as representações prejudiciais de Lyle, criando uma caricatura de Lyle com base nas numerosas mentiras infundadas e arrogantes presentes na série", escreveu Menendez. "É desanimador admitir, acredito que Ryan Murphy não pode ser tão cego e impreciso quanto aos fatos de nossas vidas, o que me faz questionar suas intenções."

A série polêmica, composta por nove episódios, mergulha no crime de várias maneiras, como examinando a relação dos irmãos e a alegação de que os assassinatos foram motivados por ganho financeiro.

"É desanimador perceber que a retratação inacurada da Netflix dos eventos que levaram ao nosso crime deu vários passos para trás - em direção ao passado quando a acusação construiu uma narrativa baseada na crença de que homens não são abusados sexualmente e que homens respondem ao trauma de maneira diferente das mulheres", escreveu Menendez. "Por que os fatos não bastam? Que a verdade prevaleça como a verdade. Como é desanimador saber que uma pessoa influente pode subverter décadas de progresso na exposição do trauma infantil."

Murphy e Brennan ainda não comentaram publicamente sobre a postagem de Menendez.

Durante um painel para discutir o primeiro episódio da série, Murphy disse, de acordo com a Netflix: "O show está mais interessado em explorar como os monstros são criados em vez de nascidos. Não queremos julgar isso, pois nosso objetivo é compreender por que eles fizeram as escolhas que fizeram, em vez das escolhas em si."

"Afinal, a verdade do que aconteceu permanece um mistério, acessível apenas às duas pessoas que estão cumprindo prisão no momento", acrescentou Brennan.

A segunda temporada de "Monstros" estreou recentemente, após "Monster: The Jeffrey Dahmer Story". Edmund Menendez, agora com 53 anos, e Lyle Menendez, com 56, estão cumprindo suas sentenças em uma prisão próxima a San Diego, Califórnia. Sua equipe de advogados argumentou em um pedido no ano passado que o caso deveria ter um novo julgamento com base em novas evidências.

"Violência nunca deve servir como solução, resposta ou justificativa", escreveu Menendez. "Espero que se lembre que a violência infligida a uma criança resulta em incontáveis cenas prejudiciais e ocultas atrás do brilho e glamour, raramente expostas até que a tragédia atinja todos os envolvidos."

"Apesar de estar encarcerado, Edmund continua a expressar sua desaprovação à indústria do entretenimento pela retratação de sua vida, achando a série da Netflix 'Monstros' destrutiva e incorreta."

Leia também: