Eric Stonestreet expressou sentimentos de ligeira mágoa depois que o spin-off proposto da 'Família Moderna' focado em seu personagem Mitch e Cam foi rejeitado.

Em uma recente conversa com Graham Bensinger, Eric Stonestreet, conhecido por interpretar Cameron em Modern Family, expressou sua insatisfação com uma série derivada que nunca viu a luz do dia.

Essa série proposta iria mergulhar nas vidas de Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson, seu casal de casamento na tela, junto com sua filha Lily, interpretada por Aubrey Anderson Emmons, após sua mudança da Califórnia para Missouri.

Stonestreet estava pronto para embarcar quando a ideia foi apresentada.

Como ele explicou, "Chris Lloyd, um dos co-criadores, e alguns escritores escreveram um excelente roteiro que derivou Jesse e eu para nossa vida no Missouri. Eles sugeriram, mas então eles só disseram: 'Não, não queremos fazer isso.'"

O não deu a Stonestreet um pouco de ansiedade devido ao seu carinho por Modern Family.

"Eu adoro meu personagem, eu adoro o show. Eu amo Jesse. Tínhamos uma relação de trabalho fantástica. Tínhamos uma química incrível", ele compartilhou.

Ele especulou que eles poderiam ter visto ele e Ferguson como "os velhos", ou algo assim, não merecendo continuar a jornada dos personagens.

Ele acrescentou, "Foi um pouco dolorido, mas as pessoas tomam decisões de negócios."

O spinoff iria seguir a família, que havia adicionado um bebê menino à mistura, se mudando para o meio-oeste para que Cam pudesse perseguir seu sonho de se tornar treinador de futebol universitário. Stonestreet achava que isso era um conceito com "potencial de arrebentar".

"Tínhamos as pessoas certas envolvidas. Would have been fantastic. Se a ABC tivesse nos dado o sinal verde, acho que estaríamos no ar agora", ele afirmou.

Modern Family foi ao ar por 11 temporadas, de 2009 a 2020, conquistando 22 Prêmios Emmy durante sua exibição.

Apesar do roteiro promissor e do potencial de sucesso, a série derivada proposta que iria focar nos personagens de Stonestreet e Ferguson vivendo no Missouri nunca se materializou, deixando um vazio no desejo de Stonestreet por mais entretenimento dentro do universo de Modern Family.

O entusiasmo de Stonestreet pelo spinoff, que prometia explorar a nova vida da família no Missouri e seu crescimento pessoal, foi abafado pela decisão, levando a um sentimento de perda no reino de seu projeto de entretenimento favorito.

