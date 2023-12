Entrevista com o Vampiro" dá sangue novo à história de Anne Rice no AMC

Embora as linhas gerais espelhem o romance gótico de Rice, a série consegue simultaneamente expandi-las como se se tratasse de uma espécie de sequela e reinventar certos aspectos, tudo isto enquanto aumenta a quota de sexualidade e violência para níveis ocupados pela televisão premium mais ousada. Nesse sentido, parece ter sido produzido tanto a pensar no AMC+ como na rede linear AMC.

Jacob Anderson (que consegue dizer muito mais do que no papel de Verme Cinzento em "Game of Thrones", e aproveita-o ao máximo) é o protagonista de Louis de Pointe du Lac, que conta a sua história a um jornalista já mais velho (Eric Bogosian), cuja atitude desdenhosa e sarcástica parece estar a flertar com as presas das memórias.

Encontrando-se num futuro devastado por uma pandemia que traz uma ressonância adicional à história, a carne vermelha continua a existir em flashbacks para o passado de Louis com Lestat de Lioncourt (Sam Reid), o vampiro suave que o criou; e mais tarde Claudia (Bailey Bass), uma versão ligeiramente mais velha (de novo) da criança vampira cujo estado perpétuo de adolescência capta a tragédia do seu arco de uma forma ligeiramente diferente.

Louis e Lestat encontram-se em Nova Orleães, no início dos anos 1900, uma época e um local onde essas interacções são possíveis, mas onde o racismo da época é manifesto e uma componente constante da narrativa.

Adaptada por Rolin Jones (a reimaginação de "Perry Mason" pela HBO ), com os primeiros episódios dirigidos por Alan Taylor ("Os Sopranos"), há uma tensão palpável nos desempenhos de Anderson e Reid, com o primeiro a conseguir ser melancólico e assustador no futuro e confuso, melancólico e ocasionalmente exultante no passado. Como foi construído, há também a questão intrigante do que o levaria a sair das sombras para partilhar a sua história.

A ação, quando acontece, é rápida, sangrenta e brutal. No entanto, o formato da série permite a esta encarnação uma latitude significativa como estudo de personagem, incluindo a solidão imortal que levaria Lestat a criar uma companheira e o subsequente compromisso de Louis com Claudia, com todas as dores de crescimento associadas. O mesmo se aplica ao desenvolvimento dos actores secundários, como a mãe de Louis (Rae Dawn Chong) e a irmã (Kalyne Coleman), em vez de se limitarem a apresentar papéis mais pequenos para o massacre.

"Interview With the Vampire" vai estrear-se depois de "The Walking Dead" começar a sua última temporada - em termos televisivos, uma passagem de testemunho à moda antiga destinada a garantir uma amostragem extra no lançamento deste arco de abertura de sete episódios.

Ao contrário das suas personagens intemporais, "Vampire" pode não ser adequada para uma duração particularmente longa, embora o AMC já tenha anunciado uma segunda temporada, um voto de confiança bem merecido com base no seu início extremamente prometedor. É uma boa notícia tanto para os telespectadores como para o canal, para quem - à beira de se despedir do seu maior êxito - as apostas não podiam ser maiores.

"Anne Rice's Interview With the Vampire" estreia a 2 de outubro às 22h00 ET no AMC e AMC+.

