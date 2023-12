Emma Heming assinala 16 anos de namoro com Bruce Willis numa mensagem sincera: 'Os aniversários são difíceis'

Na quarta-feira, Heming celebrou o aniversário de 16 anos do casal ao partilhar uma fotografia sua a beijar a face de Willis na sua página do Instagram, escrevendo na legenda: "16 anos com este homem especial. O meu amor e adoração por ele só cresce".

O casal casou-se em 2009 e partilham duas filhas, Mabel e Evelyn.

Heming também postou uma mensagem vulnerável em seu Instagram esta semana sobre como pode ser difícil celebrar um marco de relacionamento enquanto lida com os problemas de saúde do ator "Die Hard", compartilhando no vídeo que ela "foi capaz de ter um bom choro" com um amigo próximo.

"É muito importante poder ter alguém em quem confiar com os seus sentimentos, em vez de os engarrafar e dar o seu melhor e apenas passar pelas coisas, o que eu tenho tendência a fazer", disse Heming no vídeo.

Em fevereiro, a família de Willis - incluindo Heming, a ex-mulher Demi Moore e as suas filhas - anunciou que o ator foi diagnosticado com uma forma de demência chamada demência frontotemporal, ou FTD, abreviadamente.

Heming, que tem sido aberta sobre sua jornada como cuidadora primária de Willis em suas mídias sociais desde então, disse em seu vídeo esta semana que "feriados são difíceis, aniversários são difíceis".

Acrescentou que "construir uma comunidade e uma ligação" a ajudou a ultrapassar a situação este ano. "Tem sido a minha tábua de salvação e só quero agradecer-vos por isso", disse.

Heming escreveu na legenda de seu vídeo no Instagram sobre receber "inúmeras mensagens de amor e apoio porque Bruce é tão amado", e que essas mensagens a ajudam a se sentir "menos sozinha".

"Eu gostaria de poder responder a todas as mensagens porque elas são profundas, cruas e poéticas, mas por favor, saiba que eu as aprecio muito", escreveu ela. "Estou-vos grata."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com