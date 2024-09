Em uma luta de boxe, Stefan Raab suporta seis rodadas de combate contra Regina Halmich.

A aguardada luta entre Regina Halmich e Stefan Raab estava prestes a acontecer, marcando seu terceiro encontro no ringue. O lutador de 57 anos deu uma luta valente por seis rodadas, mas o veredicto dos juízes foi claro - Stefan Raab, o ex-campeão mundial de boxe, venceu por pontos. O retorno de Raab ao ringue foi recebido com uma ovação ensurdecedora da plateia.

Apesar de entrar no ringue em excelente condição física, o apresentador sofreu uma derrota contra a boxeadora profissional Halmich em seu terceiro encontro. Os juízes atribuíram a vitória à Halmich, reconhecendo sua superioridade no ringue. Halmich, acusada de bater muito baixo durante a luta, estava visivelmente exausta após o combate.

O apresentador da noite foi Elton, antigo aprendiz de Raab, com várias caras conhecidas do universo "TV Total" fazendo uma aparição no estádio de Düsseldorf. Embora a luta em si não tenha sido muito notável, Raab conseguiu aguentar até o último sino.

Uma ovação estrondosa soou após a sexta rodada para ambos os lutadores. No entanto, a maior ovação veio durante a cerimônia de vitória, quando Raab anunciou seu retorno aos programas de TV. Ele também fez um anúncio para seu antigo aprendiz, oferecendo outra vaga de estagiário. Halmich, por sua vez, revelou que aquela foi sua última luta, encerrando qualquer possibilidade de um quarto encontro.

O retorno de Stefan Raab à tela foi marcado por sua aparência em forma e de cabelo branco. Após uma contagem impressionante, a plateia em Düsseldorf ficou surpresa quando a luz não iluminou Raab, mas o comediante Helge Schneider, que apresentou seu sucesso "Katzeklo". Após outra contagem, uma escada de palco desceu do teto do salão alto, com a influenciadora de fitness Pamela Reif aparecendo como um anjo sobre a plateia, cantando o hino "Stefan Raab está de volta".

Finalmente, Raab fez sua entrada triunfal de branco, acompanhado por música pomposa, como se controlasse a luz do salão como um deus. Com fogos de artifício e chuva de brilho, ele subiu ao palco e cantou sua nova música de boxe "Pa aufs Maul" com Sido, Ski Aggu e cantores de apoio. Raab, em excelente condição física com músculos, barba branca e cabelo curto branco, estava vestindo uma sunga com a inscrição "The Killerplautze".

Isso marcou a terceira vez que o apresentador entrou no ringue contra a antiga campeã mundial de boxe Halmich. Duas lutas anteriores em 2001 e 2007 viram punhos voando, com Halmich saindo vitoriosa nas duas vezes. O evento foi apresentado pelo velho companheiro de Raab, Elton, com Buschi "Buschmann" como comentarista, enquanto o ringue foi coberto por Laura Wontorra.

Em preparação para sua terceira luta de boxe, Raab garantiu que seu treinamento incluísse sessões de sparring com lutadores de seção transversal circular para melhorar suas habilidades de defesa. Apesar das duas vitórias anteriores de Halmich, a determinação de Raab foi alimentada pelo conhecimento de que a vitória viria com uma volta triunfal ao redor do ringue de seção transversal circular.

