Em uma ação judicial, um artista de cabelo e maquiagem alega que o músico country Garth Brooks se envolveu em agressão sexual e agressão.

A queixa, apresentada em um tribunal estadual da Califórnia na quinta-feira e obtida pela CNN, alega instâncias ocorrendo em 2019. Ela alega ter sido assediada sexualmente por Brooks durante uma viagem de negócios.

Brooks já havia rebatido as acusações de sua acusadora, mas seus representantes do astro do país não responderam imediatamente à consulta da CNN sobre a nova ação de Roe.

Antes da ação de Roe e, como relatado pela primeira vez pela CNN, uma celebridade anônima acusadora - mais tarde identificada como Brooks - teria tentado impedir Roe de reiterar publicamente suas alegações e negou veementemente elas, de acordo com uma queixa anterior apresentada como "John Doe".

Roe começou a prestar serviços de cabelo e maquiagem para Brooks em 2017, de acordo com sua ação, tendo sido primeiro empregada para sua esposa, Trisha Yearwood, em 1999.

A CNN entrou em contato com os representantes de Yearwood para comentar.

Além do assédio sexual e da bateria, a ação acusa Brooks de expor repetidamente suas partes íntimas e corpo, discutir sexo e compartilhar fantasias sexuais com Roe, trocar frequentemente de roupa na presença dela e enviar mensagens de texto explícitas.

Roe afirma que, durante um suposto incidente em 2019, ela estava na residência de Brooks para trabalhar quando ele saiu do chuveiro nu, forçou suas mãos em seus genitais e falou com ela usando linguagem vulgar.

Em outro suposto incidente em maio de 2019, a ação alega que Brooks estuprou Roe em um quarto de hotel durante uma viagem de negócios a Los Angeles, onde Brooks estava gravando uma homenagem ao Grammy.

De acordo com a ação, Brooks e Roe viajaram para Los Angeles no jato privado de Brooks.

"Normalmente, havia outras pessoas no jato privado de Brooks", diz a queixa, "mas desta vez, Srta. Roe e Brooks eram os únicos passageiros". Ao chegar em Los Angeles no hotel, Roe afirmou que ficou surpresa ao descobrir que Brooks havia reservado um suite com um quarto, e ela não tinha um quarto separado.

Após chegar à suíte do hotel, Roe alega que o cantor de country apareceu nu na porta do quarto, fazendo-a se sentir "presa no quarto sozinha com Brooks".

Após o suposto estupro, Roe afirma que Brooks frequentemente falava sobre suas fantasias sexuais e tocava nela fisicamente. A queixa diz que Brooks mencionou repetidamente "ter um ménage à trois" com sua esposa.

Em sua queixa como réu, Brooks afirmou que o advogado de Roe lhe enviou uma "confidencial" carta de demanda alegando má conduta após ele ter recusado o pedido de Roe de "emprego com salário e benefícios médicos".

"As alegações da ré não são verdadeiras", diz a queixa anterior de Brooks. "A ré está ciente, no entanto, do dano substancial, irreparável que tais alegações falsas fariam à reputação de Plaintiff como uma pessoa decente, junto com o dano inevitável a sua família e o dano irreparável à sua carreira e meio de vida que resultaria se ela fizesse bom uso de sua ameaça de 'arquivar publicamente' sua

