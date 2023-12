Em tempos, lutaram para defender a Coreia do Sul. 70 anos depois, estes veteranos estrangeiros estão a escolher ser enterrados lá

Grundy tinha apenas 19 anos quando se juntou à Guerra da Coreia em 1951, de acordo com o Cemitério Memorial das Nações Unidas na Coreia (UNMCK). Como parte de uma unidade de recuperação, recuperou soldados mortos em campos de batalha em toda a península coreana e transportou-os para serem enterrados no cemitério, localizado na cidade costeira de Busan, no sul do país.

O cemitério continua a ser o único cemitério da ONU no mundo - e para muitos, um local de reunião final entre veteranos, viúvas e entes queridos perdidos na Guerra da Coreia.

Foi formalmente criado em 1959, depois de o governo sul-coreano ter oferecido o terreno para uso permanente da ONU, para honrar as tropas e o pessoal médico enviados de 22 países sob a bandeira da ONU durante a guerra.

Embora a maioria desses países tenha repatriado os corpos dos seus mortos, mais de 2.300 pessoas de 11 nações estão atualmente enterradas no local, de acordo com o UNMCK.

A muitos desses soldados juntaram-se mais tarde entes queridos que desejavam ser enterrados juntos, incluindo as suas viúvas e outros membros da família.

Hoje, o cemitério é uma idílica extensão de 35 acres de relva verde e água, com um salão de recordações, monumentos dedicados por vários países que participaram na guerra e um muro de recordação gravado com todos os nomes das tropas da ONU que morreram durante o conflito.

Sempre que Grundy enterrava os corpos que recuperava, "prometia: 'Voltarei para ti. Não vos esquecerei'", disse a sua neta adotiva, Brenda Eun-jung Park. "É por isso que ele voltava à Coreia todos os anos, para cumprir a sua promessa."

A partir de 1988, fez viagens anuais ao cemitério - até que a pandemia interrompeu as viagens. Em maio, embora Grundy lutasse contra o cancro e estivesse cada vez mais fraco, "insistiu em vir à Coreia" para uma última visita, disse Park.

"Foi o único prazer... (na) sua vida", acrescentou. "Ele queria voltar mais uma vez".

Grundy morreu em agosto no Reino Unido. As suas cinzas serão transportadas para o cemitério da ONU, onde será sepultado, de acordo com as instruções do seu testamento. "Ele queria descansar em paz no cemitério com os seus camaradas", disse Park.

Um breve historial

A Guerra da Coreia - por vezes referida como "a Guerra Esquecida", apesar dos milhões de vidas perdidas - eclodiu em junho de 1950, depois de as tropas norte-coreanas terem invadido a Coreia do Sul.

Os Estados Unidos convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que decidiu, apenas dois dias após a invasão, enviar tropas para a Coreia - a única vez na história da organização que tropas de combate foram enviadas em nome da ONU.

O "Comando das Nações Unidas", composto por 22 nações, ajudou a inverter o rumo da guerra, com as forças lideradas pelos EUA a avançarem em direção à fronteira da China com a Coreia do Norte. Mas as tropas chinesas intervieram, empurrando a ONU de volta para a península.

Os dois lados chegaram a um impasse ao longo do paralelo 38, onde se situa atualmente a fronteira entre as duas Coreias. Um armistício assinado em 27 de julho de 1953 pôs fim ao conflito. No entanto, a guerra nunca terminou oficialmente porque não houve um tratado de paz - e o seu impacto perdura até aos dias de hoje.

Para alguns veteranos, o cemitério da ONU representa tanto o custo da guerra como os laços profundos que criaram com outros soldados e com a própria Coreia do Sul.

Boyd L. Watts, um veterano americano que se juntou à guerra aos 18 anos de idade, disse à publicação coreana Haps Magazine que visitava Busan pelo menos uma vez por ano desde 1991.

Ficou espantado com o desenvolvimento do país em apenas algumas décadas, disse ele - um tema também sublinhado no cemitério. Numa sala de serviço memorial, um vídeo para os visitantes realça a transformação da Coreia do Sul de uma nação devastada pela guerra numa metrópole moderna e florescente - tornada possível pelo sacrifício das tropas da ONU, disse.

Outros veteranos que regressaram a Busan fizeram eco deste sentimento.

Johan Theodoor Aldewereld, que serviu como soldado raso e lutou corpo a corpo contra soldados norte-coreanos, regressou à Coreia do Sul em 2016 - a primeira vez que regressou desde que foi dispensado durante a guerra. De acordo com um relatório da agência noticiosa sul-coreana Yonhap, Aldewereld disse ter ficado profundamente comovido com a recuperação económica do país.

Aldewereld morreu no ano seguinte e foi enterrado no cemitério, de acordo com o seu testamento, que declarava que queria que as suas cinzas fossem "enterradas na República da Coreia, onde os meus camaradas dormem eternamente", segundo a Yonhap.

Local de descanso final

À medida que o pequeno grupo de veteranos sobreviventes envelhece, um número crescente - oriundo de todo o mundo - pede para ser enterrado no cemitério, ao lado de amigos e camaradas num país estrangeiro que em tempos lutaram para defender.

Watts, o veterano americano, disse à revista Haps em 2010: "Há muitos de nós, velhotes, enterrados lá fora... Eu gostaria de fazer parte disso". O seu desejo foi satisfeito após a sua morte em 2020, com a presença da família, amigos e representantes do exército e da embaixada dos EUA na cerimónia.

Outro veterano dos EUA, Russell Harold Johnstad, serviu na Polícia Militar durante a guerra e foi enterrado no cemitério da ONU em 2020.

"O Sr. Johnstad opôs-se inicialmente à ideia de ser enterrado no UNMCK, dizendo que sentia que não era tão merecedor como outros que lá jazem, mas a sua esposa e família conseguiram persuadi-lo a mudar de ideias", afirmou o UNMCK num comunicado no seu sítio Web.

O mais recente veterano estrangeiro a ser enterrado no cemitério é John Robert Cormier, do Canadá, que morreu em 2021 e foi enterrado em junho deste ano. Tinha apenas 19 anos quando chegou à Coreia para a guerra, tendo regressado ao campo de batalha mesmo depois de ter sofrido um ferimento com risco de vida, de acordo com o UNMCK.

Era seu "desejo inflexível" ser enterrado no cemitério, disse o UNMCK após a cerimónia, acrescentando: "Ele teria sentido a falta dos seus 380 camaradas (canadianos) que o esperavam aqui, e hoje estão novamente juntos".

Hoje em dia, o cemitério, localizado não muito longe da costa, continua a ser um destino popular para os viajantes da história da guerra, acessível por autocarro e metro. A entrada é gratuita e todos os dias é realizada uma cerimónia de hastear e arriar da bandeira da ONU, com eventos especiais para comemorar datas importantes como o início da Guerra da Coreia.

Imagem de cima: O Cemitério Memorial das Nações Unidas na Coreia, localizado em Busan, em 21 de agosto. Crédito: Jessie Yeung/CNN

Fonte: edition.cnn.com