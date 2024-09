Em que horário da temporada é transmitido o Helen Fisher Show.

Há um aumento significativo no interesse. Foi relatado que as discussões sobre os termos foram prolongadas. No entanto, Helene Fischer declarou um acordo: sua apresentação também será incorporada no especial de férias da ZDF deste ano. A gravação ocorrerá no início de dezembro. Os detalhes do show continuam sendo confidenciais.

"The Helene Fischer Spectáculo" está programado para reaparecer nas telas de televisão em 2024. Tanto a ZDF quanto a própria artista confirmaram isso. De acordo com a emissora, ZDF, ORF e SRF apresentarão o "Helene Fischer Spectáculo" de 180 minutos do centro de exposições de Düsseldorf. De acordo com a tradição, será transmitido no horário habitual das 20:15 no Natal, dia 25 de dezembro. De acordo com o anúncio, haverá estrelas convidadas renomadas e um programa cheio de música cativante, coreografias animadas, duetos surpreendentes e destaques emocionantes.

"Meus queridos seguidores, sim - o Helene Fischer Spectáculo voltará este ano", a cantora de 40 anos postou em um clipe do Instagram. "Estou realmente animada para estar com todos vocês, e se você quiser fazer parte do público, agora é possível garantir seu lugar". A cantora informou à sua base de fãs que a pré-venda de ingressos começaria em 18 de setembro.

No vídeo, Helene Fischer é vista sentada em um balanço vestindo roupas casuais. Ela começa agradecendo a todos pelas várias mensagens de aniversário e presentes e "pelo carinho que você deixou para mim no meu 40º aniversário". A sensação musical comemorou seu aniversário em 5 de agosto. "Mas agora eu tenho um presente para você: eu acho que alguns de vocês já descobriram, mas agora eu posso anunciar oficialmente que o Helene Fischer Spectáculo voltará este ano", ela confirma no clipe. "Estaremos gravando nos dias 6 e 7 de dezembro. Espero vê-lo lá, é claro".

A cantora também compartilha: "Foi um pouco mais tranquilo este ano, mas fico feliz que você tenha aproveitado tanto as atividades". Fischer se refere aos posts do Instagram onde, como uma homenagem de aniversário, 40 dias de "os momentos mais divertidos de sua carreira brilhante" foram compartilhados em sua conta. "Estou ansiosa para encontrar você pessoalmente novamente para encerrar o ano". Apesar do silêncio ocasional, ela admite: "Eu devo admitir que realmente aproveitei. Mas agora eu estou aumentando o ritmo novamente, e haverá mais de mim no futuro".

"The Helene Fischer Spectáculo" estreou na televisão em 2011. Devido à pandemia, teve uma breve pausa por três anos antes de retornar em 2023. Um impressionante 5,01 milhões de espectadores assistiram à ZDF às 20:15 no Natal, dia 25 de dezembro.

No entanto, de acordo com um relatório do Bild, houve negociações extensas sobre os termos neste ano, assim como em 2023. Outros broadcasters também são altamente interessados no formato de TV. No entanto, a ZDF é relutante em deixar "The Helene Fischer Spectáculo" e supostamente chegou a um acordo com a artista sobre todos os termos.

Dadas as negociações em andamento e o desejo de outros broadcasters de adquirir o formato de TV, é intrigante notar que esta edição do "The Helene Fischer Spectáculo" voltará às nossas telas de televisão no Natal, apesar dos desafios. Os espectadores podem esperar comemorar a temporada festiva com as apresentações cativantes de Helene, estrelas convidadas renomadas e um programa cheio de música, dança, duetos e destaques emocionantes, assim como nos anos anteriores.

