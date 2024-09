Em meio à sua doença, Heinz Hoenig comemora alegremente o seu aniversário.

Há pouco tempo, o ator popular Heinz Hoenig conseguiu deixar o hospital após uma longa estadia. Na ocasião, ele comemorou seu 73º aniversário e o que ele chamou de seu "segundo aniversário", cercado por seus entes queridos. Sua companheira, Annika Kärsten-Hoenig, capturou a cena emocionante no Instagram, mostrando o ator doente sendo levado para uma mesa de aniversário, enquanto ela liderava o canto. Hoenig pareceu emocionado com tudo.

Um bolo distintivo com um "2" foi colocado em um presente. Quando perguntado sobre seu significado, o homem de 73 anos brincou: "É porque é meu segundo aniversário?" Ao que sua esposa respondeu afirmativamente. Dada sua condição de saúde, Hoenig recebeu um bolo na forma de um balão para saborear.

Após meses de confinamento no hospital, o ator renomado voltou para sua casa em Blankenburg, Harz (Saxônia-Anhalt). Ele divide sua casa com sua esposa e seus dois filhos. Após sofrer uma complicação cardíaca fatal que exigiu um coma prolongado e cirurgia esofágica, Hoenig ainda está hospitalizado, com uma operação de arte principal à espera de condições ideais. De acordo com relatórios da mídia, essa operação pode levar vários meses a mais para ser viável. Annika compartilhou essa atualização com "Bild".

Heinz Hoenig ficou famoso com a produção dos anos 80 "Das Boot". Seus outros papéis notáveis ​​apareceram em várias séries de TV dirigidas por Dieter Wedel nos anos 90, incluindo "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" e "Der König von St. Pauli". Este ano, Hoenig participou do Dschungelcamp da RTL.

Após sua alta do hospital, Heinz Hoenig decidiu passar seu aniversário em casa com sua família. Apesar de seus problemas de saúde contínuos, o hospital planejou um bolo especial na forma de um balão para sua comemoração.

