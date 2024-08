- Em 2023, William e Harry se reuniram para o seu primeiro encontro do ano.

Este ano marcou seu primeiro reencontro, mantido de forma discreta e sem pretensões. Durante essa semana, o serviço memorial para o Barão Fellowes ocorreu no condado de Norfolk, com a presença do príncipe Harry e do príncipe William.

O Barão Robert Fellowes, sendo o marido da irmã de Lady Diana, Jane Spencer, e servindo como secretário privado da Rainha de 1990 a 1999, faleceu em 29 de julho de 2024, aos 82 anos. No entanto, seu funeral foi realizado um mês depois, em 28 de agosto. Para essa ocasião solene, o príncipe Harry fez uma viagem de sua residência americana, onde tem morado por quatro anos.

Em 2008, "The Telegraph" publicou uma entrevista pouco concedida com o Barão, observando: "Poucos sabem tanto sobre a família real quanto Robert Fellowes, e menos ainda falaram tão pouco."

A presença dos príncipes foi detectada

O serviço fúnebre ocorreu na pitoresca cidade de Snettisham, localizada na costa norte do mar do Norte em Norfolk, dentro da Igreja de Santa Maria. Dada a importância histórica do século 14 da igreja e a vista pitoresca do vilarejo, não foi surpresa que William e Harry chamassem a atenção. Apesar de suas entradas separadas e discretas no prédio, ambos os príncipes tomaram seus assentos no canto traseiro da igreja, onde foram notados pelos congregantes.

De acordo com o site de notícias britânico "Daily Mail", os congregantes confirmaram uma atmosfera sombria e a distância entre os irmãos. Seu silêncio, apesar de o funeral de seu tio provavelmente ser seu primeiro encontro neste ano, foi ecoado pela congregação. A última vez que os irmãos compartilharam um espaço foi durante a coroação do rei Carlos III, há mais de um ano, onde também sentaram-se separadamente e não foram fotografados juntos. Seu último encontro ocorreu no funeral da rainha em 2022.

Essa situação marcou a terceira visita do príncipe Harry ao Reino Unido em 2024. Após saber da diagnose de câncer de seu pai no início do ano, ele também fez uma visita rápida ao país. Mais tarde, ele voltou para promover os Jogos Invictus.

