- Elton John está lutando com problemas de visão devido a uma grave doença ocular.

Ilustre artista pop Elton John atualmente está lidando com a perda parcial da visão em um de seus olhos devido a um problema ocular grave que ocorreu durante o verão. Com 77 anos, ele compartilhou essa notícia no Instagram, mencionando que sua recuperação está progredindo, mas é um processo lento e trabalhoso. A restauração total da visão para o olho afetado é esperada para levar algum tempo. Ele expressou gratidão ao "excepcional time médico", equipe de enfermagem e sua família pelo auxílio e apoio inabaláveis. A causa da infecção não foi revelada.

John recebe uma enxurrada de mensagens de carinho

O post do Instagram de John foi inundado de mensagens cheias de carinho, incluindo algumas de figuras notáveis. A cantora Chappell Roan escreveu, "Te adoramos". A estilista Donatella Versace desejou uma rápida recuperação, dizendo "Estou enviando muito amor, Elton. Melhore logo", enquanto a atriz Rosanna Arquette e a ex-supermodelo Linda Evangelista também deixaram comentários encorajadores.

O musician veterano havia se aposentado dos shows ao vivo no ano passado, marcando o fim de sua extensa "Farewell Yellow Brick Road" tour. Esta turnê, que começou em 2018, foi adiada várias vezes devido à pandemia de COVID-19 e uma lesão no quadril decorrente de uma queda em 2021. Ao longo da turnê, o dois vezes ganhador do Oscar e de vários Grammy anunciou sua intenção de reduzir sua carga de trabalho para passar mais tempo com seu marido David Furnish e seus dois filhos. No total, ele apresentou mais de 300 shows nos EUA, Europa e Austrália.

