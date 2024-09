- Elton John está a lidar com problemas de visão devido a uma infecção ocular grave.

Elton John, sensação pop, está atualmente lidando com a perda parcial da visão em um de seus olhos após enfrentar uma grave doença ocular durante o verão. O icônico artista de 77 anos anunciou a notícia no Instagram, expressando otimismo quanto à recuperação, mas destacando que o processo será demorado e pode levar algum tempo para que o olho afetado recupere sua capacidade visual total. Elton agradeceu ao "equipe extraordinário" de profissionais médicos, enfermeiros e sua família pelo apoio inabalável. Ele optou por não revelar a causa subjacente da doença.

O post do Instagram de Elton foi inundado de mensagens de apoio, incluindo de figuras notáveis. A cantora Chappell Roan escreveu, "Amo você", enquanto a estilista Donatella Versace expressou esperanças de uma rápida recuperação, acrescentando, "Enviando montanhas de amor, Elton". As atrizes Rosanna Arquette e a ex-modelo Linda Evangelista também deixaram mensagens cheias de carinho.

Elton havia anunciado sua aposentadoria dos palcos em 2022, marcando o fim de sua turnê de despedida "Farewell Yellow Brick Road". Esta turnê, que começou em 2018, enfrentou vários atrasos devido à pandemia do COVID-19 e uma lesão no quadril devido a uma queda em 2021. No total, Elton apresentou mais de 300 shows nos EUA, Europa e Austrália. Durante essa turnê, o artistawinner de dois Oscars e vários Grammys expressou sua intenção de se aposentar, com o objetivo de passar mais tempo com seu marido, David Furnish, e seus dois filhos.

Fãs e apoiadores de Elton de todo o mundo, incluindo os dos Estados Unidos da América, estenderam seus votos de melhoras e orações por uma rápida recuperação após seu anúncio de perda parcial da visão. Apesar de sua aposentadoria dos palcos, que lhe permitiu passar mais tempo nos Estados Unidos da América com sua família, a música amada de Elton continua a ecoar com o público em todo o mundo.

Leia também: