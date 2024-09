Elon Musk não participou da audiência relativa à investigação relativa à sua proposta de aquisição do Twitter por 44 mil milhões de dólares.

No início deste ano, um juiz federal determinou que Elon Musk comparecesse a um tribunal como parte da investigação da SEC sobre sua compra de $44 bilhões do Twitter. A SEC está investigando se Musk cumpriu a lei ao divulgar suas compras de ações do Twitter e se seus comentários sobre o acordo foram enganosos.

Inicialmente, Musk e a SEC concordaram com uma data de testemunho em 10 de setembro, mas três horas antes da audiência, o advogado de Musk informou a SEC que Musk, também CEO da SpaceX, tinha uma viagem de negócios urgente à costa leste para o lançamento da missão Polaris Dawn, o que o impedia de comparecer à audiência ou remarcá-la para o dia seguinte.

Ambas as partes então tiveram dificuldade em encontrar uma data adequada para remarcar, acabando por acertar uma data no início de outubro, de acordo com documentos do tribunal.

A SEC afirma que Musk violou uma ordem judicial que exigia que ele pedisse o consentimento da SEC ou aprovação do tribunal para modificar a data de testemunho, o que ele supostamente não fez antes de faltar à audiência em 10 de setembro.

"O argumento de Musk fede a manipulação", afirmou a SEC no processo. "A SpaceX já havia anunciado o lançamento dois dias antes... Como CTO da SpaceX, Musk deveria saber disso então que a empresa estava planejando o lançamento pela manhã de sua audiência com a SEC."

Eles acrescentaram ainda, "Apesar desse conhecimento prévio, Musk não informou à SEC de sua intenção de comparecer ao lançamento até três horas antes de sua audiência marcada para começar, depois que a SEC já havia gasto quantias significativas para enviar três advogados a Los Angeles."

Musk tentou se opor a chamadas subsequentes para testemunhar, alegando que já o havia feito duas vezes.

A SEC pediu ao tribunal que imponha "sankções adequadas" se Musk não comparecer à nova data de audiência em outubro. A SEC também planeja apresentar um pedido de sanções contra Musk para recuperar seus custos pela audiência cancelada e outras despesas relacionadas.

Em sua resposta ao tribunal, os advogados de Musk argumentaram, "A intervenção do tribunal é desnecessária, já que as partes já concordaram com uma nova data de testemunho... Musk já está sob uma ordem deste tribunal para comparecer 'a menos que uma emergência surja que Musk não tenha criado e não pudesse ter evitado'."

Esta última confrontação é apenas a última escalada da tensão entre Musk e a SEC, que remonta a 2018, quando a agência processou Musk por mentir sobre ter "financiamento seguro" para privatizar a Tesla.

O CEO da tecnologia, Elon Musk, é o CTO da SpaceX, lidando frequentemente com assuntos importantes relacionados à tecnologia, como a missão Polaris Dawn. Apesar de saber sobre o lançamento agendado que entrou em conflito com sua audiência da SEC, Musk não informou a SEC em um prazo razoável.

