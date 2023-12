Elon Musk não deverá testemunhar no processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard

Musk foi incluído na lista de potenciais testemunhas de Heard no julgamento, para comparecer à distância. Ele namorou com Heard pouco depois de ela e Depp terem terminado o casamento.

Uma fonte não confirmou porque é que Musk já não estava na lista para testemunhar. A CNN contactou uma porta-voz de Heard para comentar o assunto.

Musk, o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX, está atualmente em processo de compra do Twitter.

Depp está processando Heard por US $ 50 milhões por causa de um artigo de opinião de 2018 que ela escreveu para o The Washington Post, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico". Embora Depp não tenha sido citado no artigo, ele afirma que isso lhe custou um trabalho lucrativo de atuação.

Tanto Heard como Depp, que se conheceram em 2009 e estiveram casados entre 2015 e 2016, acusam o outro de actos de violência física durante a sua relação. Ambos negaram as alegações do outro.

O ex-casal resolveu o seu divórcio em agosto de 2016, divulgando uma declaração conjunta que dizia em parte: "A nossa relação era intensamente apaixonada e por vezes volátil, mas sempre ligada pelo amor."

Terrance Dougherty, conselheiro geral da ACLU, testemunhou na quinta-feira sobre Musk pagando US $ 500.000 de um doador aconselhou o fundo Vanguard em nome de Heard para a ACLU como parte de US $ 1,3 milhão que ela doou à organização. Heard se comprometeu a doar US $ 3,5 milhões de seu acordo de divórcio de US $ 7 milhões com Depp para a ACLU, mas os pagamentos pararam por volta de 2019, disse Dougherty.

"Entramos em contato com a Sra. Heard a partir de 2019 para a próxima parcela de sua doação. Ficámos a saber que ela estava a ter dificuldades financeiras", disse Dougherty.

Dougherty disse que não tem nenhuma indicação de que Heard não pretende pagar o restante de sua doação prometida. Ela ainda é considerada uma embaixadora da organização.

O julgamento, que começou a 11 de abril, deverá durar seis semanas. Depp concluiu o seu depoimento na segunda-feira e Heard ainda não testemunhou.

Marianne Garvey, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com