Ele veio para cá para estar seguro, mas afinal não estava": Médicos sírios mortos no terramoto na Turquia

Foi enterrado na semana passada. O sol de inverno, a meio da manhã, lançava longas sombras enquanto o corpo do Dr. Bahig Dwedari era transportado para uma sepultura acabada de escavar na sua cidade adotiva de Reyhanli, no sul da Turquia, juntamente com os corpos da sua mulher, Rania, da sua irmã, Iman, e da sua filha, Dima. Foram todos mortos no terramoto que atingiu a região a 6 de fevereiro, disse o sobrinho do médico, Shareef Dwedari, e foram enterrados no mesmo dia, na mesma sepultura.

Os homens reuniram-se para prestar homenagem e um rapaz leu o Alcorão, com a voz embargada pela emoção.

"Ajudou muitas pessoas durante a guerra e, como o meu pai já morreu, tornou-se como um pai para mim. Até fez a apresentação formal à família da minha atual mulher, o que é muito importante na nossa cultura", disse Shareef Dwedari. "Toda a gente ia ter com ele para pedir ajuda."

Dwedari era um médico conhecido na sua cidade natal de Idlib, na Síria, mas, com a intensificação dos combates, fugiu para a Turquia em 2016, de acordo com o seu sobrinho e colegas. Pouco depois da sua partida, o Hospital Ibn Sina, onde trabalhava, foi atingido por um ataque aéreo.

Uma vez na Turquia, Dwedari trabalhou num hospital gerido pela Orient for Human Relief em Reyhanli, perto da fronteira com a Síria, onde prestou cuidados a milhares de refugiados sírios que vieram à procura de segurança e ajuda médica, de acordo com um amigo e colega que trabalhou com ele na Turquia.

Os médicos na Síria são muitas vezes o alicerce da comunidade, e a morte de um deles pode ter um impacto enorme na população síria. Em junho de 2022, pelo menos 945 profissionais de saúde tinham sido mortos na Síria, a maioria devido a ataques do regime do Presidente sírio Bashar al-Assad e do seu aliado Rússia, de acordo com a organização Médicos para os Direitos Humanos, com sede em Nova Iorque.

"Ele estava sempre a sorrir, cobrava apenas uma pequena quantia por uma consulta e, se a pessoa não pudesse pagar, ele dava o seu tempo de graça", disse o amigo, que trabalhou com Dwedari no hospital do Oriente e agora trabalha para a Union of Medical Care and Relief Organizations, uma ONG com sede na Suíça. Ele pediu que seu nome não fosse usado por razões de segurança.

À beira da campa, o imã iniciou o Dur, a tradicional oração fúnebre islâmica, com os enlutados a repetirem "amém" em uníssono, pontuado pelo cantar de um galo.

Ainda vai demorar muito tempo até que as lápides sejam colocadas nos locais das sepulturas na Turquia, mas os entes queridos dos que foram enterrados sabem onde estão. Algumas outras sepulturas recém-escavadas tinham oliveiras ou alecrim solitários a crescer.

À medida que as sepulturas iam sendo preenchidas, alguns enlutados afastavam-se gradualmente, enquanto outros se agachavam junto à campa, visivelmente perturbados.

"Todos os que conheciam o médico gostavam dele", diz Mohammed Jamal, um doente de Dwedari. "Ele veio para aqui para estar seguro, mas afinal não estava".

Na Síria, na semana passada, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter visto "a destruição de comunidades inteiras, o sofrimento indescritível das pessoas e a coragem e determinação dos sobreviventes e das equipas de intervenção".

Receba o boletim semanal da CNN Health

Inscreva-se aqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

Tedros disse que mais de uma década de guerra na região deixou as cidades destruídas e abandonadas - e os sistemas de saúde não foram capazes de lidar com esta escala de emergência. A OMS está a prestar cuidados a alguns sobreviventes e lançou um apelo de 43 milhões de dólares para apoiar a resposta na Turquia e na Síria.

A OMS também enviou medicamentos e material para os dois países afectados, a fim de prestar cuidados a mais de meio milhão de pessoas, incluindo cirurgias urgentes. Trabalhou também com Assad para permitir pontos de acesso transfronteiriços adicionais, que complementam a ajuda à Síria já existente antes do terramoto.

"A fase de busca e salvamento está agora a chegar ao fim, mas para a OMS, a tarefa de salvar vidas está apenas a começar", disse Tedros.

Janelle Chavez, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com