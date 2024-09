- Ele nos dá uma visão de suas experiências paternas.

"O astro de 'Dawson's Creek', Joshua Jackson (46), geralmente mantém sua vida pessoal em segredo, mas tem sido aberto recentemente sobre a alegria da paternidade no Instagram, compartilhando uma história comovente sobre sua filha Juno. Em uma publicação com uma foto dele usando um colar colorido de contas, Jackson conta uma manhã agitada com sua filha de quatro anos.

Ele explica que tinha planejado fazer um pouco de jardinagem, mas Juno queria se juntar a ele. No entanto, quando estavam prestes a sair, ela mudou de ideia e pediu para ficar em casa. Jackson, entendendo seus desejos, deixou-a com a avó e foi para o jardim sozinho.

Ao retornar, encontrou Juno esperando por ele com um presente especial - um colar de contas que ela tinha feito. Ela apresentou-o a ele, explicando que tinha ficado em casa para criar. Jackson, emocionado com o gesto, pediu que ela tirasse uma foto dele usando o colar. Enquanto ela tirava as fotos, Juno disse: 'Papai, é bom você ter uma foto para sempre lembrar que eu te amo'. Este momento, Jackson compartilha, derreteu seu coração novamente.

Jackson conclui reconhecendo os desafios que todos os pais enfrentam, seja criando filhos com um parceiro, sozinho, com uma família apoiadora ou uma família escolhida. Ele encoraja-os a continuar, lembrando-os que mesmo quando as coisas ficam difíceis, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Ele termina a publicação compartilhando os frutos de sua jardinagem - uma safra de damascos, tomates, limões e um ramo de alecrim.

Jackson e a mãe de Juno, a atriz Jodie Turner-Smith (37), estão em uma situação de co-paternidade. Em outubro de 2023, Turner-Smith entrou com um pedido de divórcio devido a diferenças irreconciliáveis, mas o casal busca a guarda compartilhada, de acordo com notícias dos EUA.

Após compartilhar suas experiências de paternidade no Instagram, Joshua Jackson mencionou que frequentemente assiste a reprises de 'Dawson's Creek' com sua filha, relembrando seus dias de atuação. Durante esses momentos de ligação pai-filha, Jackson reconheceu que seu personagem favorito, Pacey Witter, desempenha um papel significativo em sua conexão especial."

