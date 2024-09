- Ele fala sobre funcionar como uma droga.

Ethan Hawke, de 53 anos, levantou durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza a ideia de que "a ganância governa nosso universo" e achou "vergonhoso" que tenha colaborado com tão poucas cineastas mulheres ao longo de sua longa carreira. Ele fez um paralelo entre trabalhar com um diretor específico e "as emoções da uso de drogas", algo que é frequentemente discutido.

De acordo com a "The Hollywood Reporter", Hawke "produziu filmes com vários homens de todo o mundo". Uma colaboração, em particular, deixou uma marca duradoura.

Sua primeira experiência no festival de cinema flutuante, aos 18 anos, ao lado do diretor Peter Weir (80), para o filme "Dead Poets Society" (1989), permanece como uma lembrança querida.

Weir foi "um dos poucos grandes que já encontrei, e ainda é", disse Hawke. Foi uma experiência inspiradora "como jovem trabalhar com ele e absorver o que ele tinha a oferecer, e então observar o impacto".

"Você só deseja isso novamente"

Hawke comparou essa experiência a um pico de drogas: "É como ouvir sobre os prazeres do uso de drogas. Você só deseja isso novamente. É uma sensação tão prazerosa porque você não se sente sozinho". A vida de um ator, explicou Hawke, é uma espada de dois gumes peculiar. Você é celebrado pelo seu sucesso externamente, mas o verdadeiro prazer da atuação vem de desaparecer no personagem.

"Você sente que está se dissolvendo e se tornando parte desse sonho. E essa é a sensação tão prazerosa. E você assiste o sonho se desdobrar nos outros, e é dali que vem essa alta". Ao deixar Veneza aos 18 anos, Hawke admitiu: "Eu só desejava isso novamente. E olhando para você, estou tão grato por estar aqui com você e ainda fazer parte disso", expressou o de 53 anos sua gratidão à plateia aplaudindo.

