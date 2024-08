- Ele deixou de esconder a sua esposa em público.

Riccardo Simonetti, de 31 anos, respondeu afirmativamente! O performer deu o nó com seu parceiro Steven em Mallorca no dia 29 de agosto, permitindo que seus mais de meio milhão de seguidores participassem virtualmente da celebração. Além disso, após quase quatro anos juntos, Simonetti exibiu o rosto de seu parceiro ao público pela primeira vez, sugerindo que Steven havia adotado o sobrenome Simonetti após o casamento.

"I always thought marriage wasn't for me due to my lack of exposure to many gay couples," Riccardo Simonetti escreveu em sua primeira foto conjunta como "marido & marido". Foi seu parceiro Steven quem abriu seus olhos para a realidade do amor incondicional, provando que pessoas como nós também são merecedoras disso.

Ele declarou: "Sou extremamente sortudo por me casar com o homem mais maravilhoso que já conheci em minha vida. Steven, você ilumina cada sala que entra, fazendo todos se apaixonarem por você, e você me escolheu como seu parceiro? Que honra incrível!"

"Look de Sonho Perfeito"

Em "Vogue", Riccardo Simonetti revela mais imagens e detalhes do casamento, incluindo a vestimenta. Ambos os noivos usaram ternos brancos - Steven optou por um look da Boss, enquanto Riccardo usou uma peça personalizada da Kaviar Gauche com detalhes de recorte e sem mangas, acompanhada por uma capa longa. De acordo com "Vogue", este foi o "look de sonho perfeito" de Riccardo. Eles também usaram lenços de bolso com suas iniciais em rosa.

Para a maquiagem, Riccardo Simonetti optou por um penteado alto com ondas geladas e maquiagem natural. Ele descreveu a aparência de seu marido como "embarcando vibes dos anos 80 com seu corte de cabelo e óculos retrô".

Convidados presentes

Ambos os noivos enfatizaram a importância de ter apenas seus amigos mais próximos, conhecidos e família presentes. Eles optaram por um local pertencente a um casal hospitaleiro e estabeleceram um código de vestimenta incomum: "Tudo Branco". "Não temos uma noiva, e eu pensei que seria legal se todos pudessem ser a noiva por um dia", explicou Simonetti.

Estavam presentes na cerimônia Sylvie Meis (46), que postou várias fotos com Simonetti no dia anterior. A apresentadora Palina Rojinski (39) não só fez um discurso para os recém-casados, como também pegou o "bouquet" que Simonetti jogou para a multidão. A modelo Bonnie Strange (38) mencionou pelo Instagram que "nunca viu tantos convidados chorando do começo ao fim". Também estavam presentes a apresentadora Aminata Belli (32) e a influenciadora Farina Opoku (33). A mãe de Simonetti, cujo vestido de casamento dos anos 80 inspirou o design de seu terno, podia ser vista em vários vídeos.

Os Simonettis foram casados pela drag queen Barbie Breakout. No entanto, as tradições não foram negligenciadas: eles quebraram um copo após recitar seus votos e foram erguidos em cadeiras por seus convidados - ambas tradições de casamento judaico.

Riccardo Simonetti anunciou seu noivado com o parceiro Steven no Instagram em novembro de 2023.

