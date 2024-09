- Ele considera que ela é intelectualmente bastante fraca.

Anja Schütte, que faz 60 anos em 2 de setembro, acha a data "muito absurda", segundo uma entrevista ao "Bild am Sonntag". A razão é que "Perder ambos os pais, agora sou a mais velha da família, o que faz você refletir sobre a passagem do tempo."

Seu aniversário de 60 anos será comemorado com seu marido norueguês, Petter, 67, e seu filho Hendrik, 33, do seu casamento com o cantor pop Roland Kaiser, 72, em Hamburgo. Depois disso, eles planejam ir para Mallorca para relaxar.

Ela Evitou Papéis de Atuação

Anja Schütte era uma atriz alemã renomada, alcançando a fama com seu filme de estreia em 1980, "Tender Cousins", e numerosos programas de TV como "The Wicherts from Next Door" e "Forsthaus Falkenau". No entanto, nos últimos anos, ela tem se afastado dos holofotes, uma decisão tomada devido ao seu compromisso em cuidar de sua mãe doente, que lutou contra o câncer por 40 anos. Sua mãe, Elke Schütte, morreu em 3 de abril, aos 86 anos. Essa perda deixou uma marca indelével, mas ela manteve a esperança de se reunir com seus pais além da morte na entrevista.

Seu filho é sua fonte de força. "Ele recentemente nos visitou na Noruega. Passar tempo com minha família é inegociável para mim, eles vêm em primeiro lugar", disse Anja Schütte na entrevista. "Nos últimos anos, dediquei-me inteiramente à minha mãe. Prometi não deixá-la sozinha." Ela queria ficar ao lado dela "até o fim". Dois anos atrás, ela voltou para a casa dos pais. Ela expressa sua gratidão ao seu marido, um homem de negócios viajante, pelo seu apoio inabalável nessa empreitada. "Sem ele, eu não teria conseguido. Escolhi me afastar dos papéis de atuação com medo de estar longe da minha mãe por longos períodos devido às filmagens."

Aprendendo Norueguês para o Marido

Olhando para o futuro, ela está reorganizando sua vida, finalizando a herança de sua mãe com seu irmão e planejando novas empreitadas: "Gostaria de voltar a atuar e priorizar minha saúde." Ela planeja jogar mais golfe e viajar. E ela tem mais um objetivo: "Vou dominar o norueguês para meu marido."

Depois de comemorar seu 60º aniversário com a família, Anja Schütte planeja refletir sobre sua jornada, tendo dedicado vários anos ao cuidado de sua mãe doente. "Comemorar meu aniversário este ano me faz pensar no tempo precioso que passei com meus entes queridos", ela meditou durante a entrevista.

A paixão de Anja por aprender norueguês para se conectar melhor com seu marido permanece inabalada. "Assim que voltarmos de Mallorca, retomarei minhas aulas de linguagem para melhorar meu norueguês", ela compartilhou, ansiosa para aprofundar sua ligação com seu marido.

