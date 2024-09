- Ela respondeu a ser diagnosticada com câncer de mama desta forma.

Supermodel Elle Macpherson (60) discute abertamente sua abordagem única para lidar com um diagnóstico de câncer de mama. Há sete anos, ela recebeu a notícia inesperada. "Foi um choque, algo desconhecido, complicado e desanimador de várias maneiras", ela compartilhou com a "Australian Women's Weekly".

A supermodelo revelou que um médico ligou para ela após a retirada de um pequeno tumor no seio e declarou ser um "câncer de mama HER2-positivo, receptivo a estrogênio, intraductal", um tipo de câncer de mama. Os profissionais de saúde sugeriram que ela fizesse tratamento contra o câncer, incluindo uma mastectomia e quimioterapia.

No entanto, ignorando os conselhos médicos, as preocupações pessoais e até mesmo a preocupação de sua família, ela optou por um caminho alternativo. "Eu procurava uma estratégia que funcionasse para mim", ela disse, abraçando uma abordagem holística sem quimioterapia ou medicamentos. Ela explicou: "Resistir às soluções médicas convencionais foi a decisão mais difícil que já tomei na vida. As pessoas acharam que eu estava louca".

Várias Perspectivas da Família

Elle Macpherson agora está em "remissão clínica", como ela descreveu, mas prefere chamá-lo de "bem-estar completo". Ela reiterou na entrevista: "Em todos os aspectos, em todos os exames de sangue, exames de imagem... mas também emocionalmente, espiritualmente e mentalmente - não apenas fisicamente".

Ela reconhece que seus filhos Flynn (26) e Cy (21), e seu ex-parceiro, o empresário francês Arpad Busson (61), de 1996 a 2005, tinham opiniões diferentes sobre sua abordagem incomum para seu diagnóstico de câncer.

Seu filho mais novo a apoiou completamente, enquanto o mais velho tinha dúvidas. "Flynn, que é mais ortodoxo, não concordava com minha decisão. Mas ele é meu filho e me apoia incondicionalmente, mesmo que não concorde com minhas escolhas", disse Elle.

Quanto a Arpad Busson, eles se separaram em 2005 após quase uma década, mas lhe enviaram uma carta de apoio.

A decisão de Elle de não fazer tratamento convencional contra o câncer, incluindo quimioterapia, gerou uma gama de reações de sua família. Apesar das reservas iniciais de Flynn devido a suas visões mais ortodoxas, ele a apoiou incondicionalmente. Arpad Busson, seu ex-parceiro, também ofereceu seu apoio por meio de uma carta escrita, mesmo que eles tivessem se separado anos antes. Ao lidar com seu diagnóstico de câncer de mama, Elle escolheu um caminho pouco convencional, o que levou a várias perspectivas de seus entes queridos.

