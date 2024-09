- Ela prefere manter o seu sobrenome original.

Mudou de Ideia Recentemente

Cora Brinkmann-Schumacher (47), que recentemente declarou sua intenção de voltar ao seu nome de solteira após se divorciar de Ralf Schumacher (49) nove anos atrás, fez uma declaração surpreendente em 3 de setembro por meio de uma história do Instagram. Ela revelou que agora deseja manter o sobrenome do ex-marido.

"Agora Mais do Que Nunca"

Em meados de julho, Ralf compartilhou uma foto de si mesmo com seu novo parceiro, revelando publicamente sua orientação sexual. Isso gerou uma discussão acalorada entre os ex-cônjuges em suas contas do Instagram. A origem do conflito foi uma entrevista de Cora à "Der Spiegel", onde ela falou sobre o coming out de Ralf pela primeira vez. Cora afirmou que ficou sabendo através dos meios de comunicação, como todo mundo na Alemanha. Isso não caiu bem com Ralf. Ambos os lados compartilharam registros de conversas privadas nas redes sociais para defender sua posição.

Agora, Cora parece estar em um lugar melhor, afirmando "Mesmo que muitos ficariam felizes: Não, eu não perdi meu senso de humor". Em seguida, ela surpreende a todos com seu anúncio: "E meu nome - deixe-me pensar sobre isso - eu vou ficar com ele. Agora mais do que nunca. Agora que todos estão fazendo um alvoroço sobre isso".

Inicialmente, Cora havia decidido abandonar o sobrenome famoso. Ela foi apresentada como Cora Brinkmann no programa RTL "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" em agosto. Agora, ela explica por que mudou de ideia: "Mas isso me causou dor e tristeza suficiente. Cora Schumacher é a marca que construí independentemente. Em particular, sou chamada de Caroline Brinkmann, então gostaria de ser conhecida como Cora Schumacher em público".

Cora e Ralf Schumacher foram casados de 2001 a 2015. Eles estavam separados havia seis anos no momento do divórcio. Juntos, eles têm um filho, David (22).

