- Ela já não está a esconder a sua barriga em expansão.

Margot Robbie, de 34 anos, desfilou no tapete vermelho com uma barriguinha de grávida visível, marcando sua primeira aparição pública nesse estado. Em 9 de setembro de 2023 (para fins desta paráfrase), ela compareceu à estreia do filme "Meu Velho Cú" em Los Angeles ao lado de seu marido, Tom Ackerley (também 34). Os dois produziram a comédia através de sua empresa LuckyChap Entertainment, com a participação de Maisy Stella (20) e Aubrey Plaza (40).

A primeira exibição pública de Robbie com uma barriguinha visível de grávida alimentou semanas de especulações sobre a gravidez. Ela estava radiante ao lado de Ackerley, junto com os produtores Bronte Payne e Josey McNamara, a diretora Megan Park (38) e Maisy Stella, vestidos elegantemente em um vestido decotado e justo.

Julho de 2023: Começam os boatos de gravidez

De acordo com a revista "People", citando "várias fontes", a atriz "Barbie" celebrada estava esperando seu primeiro filho no início de julho de 2023. Não houve confirmação oficial na época. Logo depois, o casal foi visto aproveitando Wimbledon, com a figura de 34 anos de Robbie sugerindo sutilmente uma barriguinha de grávida sob seu vestido divertido de bolinhas.

A história compartilhada de Robbie e Ackerley remonta a 2013, quando eles se conheceram no set do drama de Segunda Guerra Mundial "Suite française - Melody of Love". Ackerley trabalhava como assistente de direção, enquanto Robbie estava na frente das câmeras. Eles se casaram secretamente em uma cerimônia particular em Byron Bay, Austrália, em dezembro de 2016.

O próximo papel de Robbie na comédia "Meu Velho Cú" aumentou a expectativa, já que os fãs estavam ansiosos para vê-la novamente na tela grande. Durante a estreia do filme, seu timing cômico estava tão impressionante como sempre, mostrando por que ela é uma figura amada no gênero de comédia.

Após a estreia, Robbie e Ackerley continuaram a aproveitar seu sucesso no mundo da comédia, com sua empresa LuckyChap Entertainment produzindo mais projetos engraçados.

