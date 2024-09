- Ela evita a série "Como conheci o teu pai".

Em uma conversa com "Pessoas", a atriz Alyson Hannigan, conhecida por seu papel como Lily Aldrin em "Como Conheci Sua Mãe", abriu o jogo sobre por que ainda não assistiu ao spin-off "Como Conheci Sua Pai". Ela admitiu que a nostalgia excessiva é a razão por trás de sua evitação. Durante um encontro, sua colega de elenco Cobie Smulders mostrou a Hannigan algumas fotos da produção do spin-off, o que acabou mexendo com suas emoções. Hannigan mencionou: "Acho que ainda não estou preparada para assistir isso". Smulders, que interpretou Robin Scherbatsky na série original, dirigiu um episódio para o spin-off.

O marido de Hannigan, Alexis Denisof (que interpretou o apresentador Sandy Rivers), também fez parte do spin-off, e Pamela Fryman, que dirigiu vários episódios de "Como Conheci Sua Mãe", comandou muitos episódios da sequência. Apesar de admitir que provavelmente deveria ter assistido, Hannigan revelou que não conseguiu se obrigar a fazer isso devido à nostalgia. "Olhar as fotos da produção deixou-me um pouco triste", ela compartilhou.

A série spin-off, que seguiu um formato semelhante ao original, mas não revelou a identidade do pai titular, durou apenas duas temporadas. "Como Conheci Sua Mãe", que foi ao ar por nove temporadas entre 2005 e 2014, teve um impacto duradouro em Hannigan. Em abril, ela prestou homenagem ao final da série no Instagram, que marcou uma década desde que o programa foi tirado do ar, compartilhando uma coleção de fotos da sitcom. Ela expressou: "Não acredito que já se passaram 10 anos desde que a série acabou".

