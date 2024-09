- Ela comemora seu aniversário compartilhando uma foto deliciosa.

Em 1º de setembro, a celebridade Zendaya fez 28 anos. Logo após, ela foi ao Instagram para expressar sua gratidão pelas mensagens de aniversário, falando com seus quase 182 milhões de seguidores. Ela postou algumas palavras comoventes e compartilhou uma foto nostálgica.

Na foto, uma jovem e sorridente Zendaya posa para a câmera, exibindo um sorriso e levantando um dedo enquanto usa um vestido florido. Ela legendou a postagem, "Passando por aqui para expressar minha gratidão por todas as mensagens de aniversário doces, isso significa muito... Brindando aos 28 anos!" Ela assinou com um emoji de coração e sua inicial.

Saudações de Celebridades

Entre os parabéns estavam atrizes como Olivia Munn (44), que deixou um comentário de "Feliz Aniversário". A atriz Holly Robinson Peete (59) marcou a ocasião com bolos digitais na forma de emojis, e a modelo Karlie Kloss (32) respondeu com um "HBD" ("Feliz Aniversário") à postagem de Zendaya.

Parece que Zendaya provavelmente comemorou seu aniversário com sua mãe, a renomada designer de joias Claire Stoermer, e seu namorado, Tom Holland (28), conhecido por seu papel nos filmes "Homem-Aranha". O casal foi visto juntos na Califórnia logo antes de seu aniversário, como sugerido por fotos publicadas na revista dos EUA "People". Eles têm sido um casal desde 2021 e geralmente são protetores de suas vidas pessoais.

Depois de compartilhar sua postagem comovente e emojis de bolos digitais, Holly Robinson Peete respondeu com mais emojis de bolos para comemorar o aniversário de Zendaya. No meio de todas as comemorações on-line, Zendaya decidiu preservar o momento especial com uma foto de sua festa de aniversário, refletindo sobre a alegria e o amor que a cercavam nesse dia.

